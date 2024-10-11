Эндокринолог Афонина: хлеб и пюре могут привести к резкому скачку сахара в крови

пшеничный хлеб и любая выпечка на основе пшеничной муки;

картофельное пюре;

белый рис;

мелкие макаронные изделия;

консервированные бобы и кукуруза;

каши быстрого приготовления;

манная крупа;

кус-кус;

кукурузные хлопья, попкорн;

чипсы;

вареные свекла, морковь и тыква;

сухофрукты.

Частое мочеиспускание. Увеличение объема мочи и частота походов в туалет.

Постоянное чувство жажды, которое не проходит даже после питья.

Чувство усталости и слабости, даже при достаточном отдыхе.

Ощущение сухости и дискомфорта в ротовой полости.

Временные изменения в зрении, размытость.

Замедленное заживление ран, частые инфекции или зуд кожи.

Увеличение чувства голода, даже после еды.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.