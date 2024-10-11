Эндокринолог Афонина: хлеб и пюре могут привести к резкому скачку сахара в крови

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хлеб

Как рассказала врач-эндокринолог Армине Афонина, не только сладости могут резко повысить уровень сахара в крови. Нужно обращать внимание на гликемический индекс продукта. 

— Это показатель, отражающий скорость усвоения сахара организмом. И чем он выше, тем быстрее происходит попадание глюкозы в кровь, и тем более ощутимыми будут колебания его уровня, — отметила медик.

Несладкие продукты, которые могут способствовать резкому повышению уровня сахара:
  • пшеничный хлеб и любая выпечка на основе пшеничной муки; 
  • картофельное пюре; 
  • белый рис;
  • мелкие макаронные изделия; 
  • консервированные бобы и кукуруза; 
  • каши быстрого приготовления; 
  • манная крупа; 
  • кус-кус; 
  • кукурузные хлопья, попкорн; 
  • чипсы; 
  • вареные свекла, морковь и тыква; 
  • сухофрукты.

Медик посоветовала придерживаться сбалансированного питания, следить за весом и не забывать про умеренные физические нагрузки.

Скачки уровня сахара в крови могут нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе, почкам и зрению. Ожирение приводит к состояниям, предшествующим диабету, или самому сахарному диабету, напомнила врач.

Заподозрить высокий уровень сахара в крови (гипергликемию) можно по нескольким симптомам:
  • Частое мочеиспускание. Увеличение объема мочи и частота походов в туалет.
  • Постоянное чувство жажды, которое не проходит даже после питья.
  • Чувство усталости и слабости, даже при достаточном отдыхе.
  • Ощущение сухости и дискомфорта в ротовой полости.
  • Временные изменения в зрении, размытость.
  • Замедленное заживление ран, частые инфекции или зуд кожи.
  • Увеличение чувства голода, даже после еды.

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