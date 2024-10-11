Эндокринолог Афонина: хлеб и пюре могут привести к резкому скачку сахара в крови
Как рассказала врач-эндокринолог Армине Афонина, не только сладости могут резко повысить уровень сахара в крови. Нужно обращать внимание на гликемический индекс продукта.
— Это показатель, отражающий скорость усвоения сахара организмом. И чем он выше, тем быстрее происходит попадание глюкозы в кровь, и тем более ощутимыми будут колебания его уровня, — отметила медик.
Несладкие продукты, которые могут способствовать резкому повышению уровня сахара:
- пшеничный хлеб и любая выпечка на основе пшеничной муки;
- картофельное пюре;
- белый рис;
- мелкие макаронные изделия;
- консервированные бобы и кукуруза;
- каши быстрого приготовления;
- манная крупа;
- кус-кус;
- кукурузные хлопья, попкорн;
- чипсы;
- вареные свекла, морковь и тыква;
- сухофрукты.
Медик посоветовала придерживаться сбалансированного питания, следить за весом и не забывать про умеренные физические нагрузки.
Скачки уровня сахара в крови могут нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе, почкам и зрению. Ожирение приводит к состояниям, предшествующим диабету, или самому сахарному диабету, напомнила врач.
Заподозрить высокий уровень сахара в крови (гипергликемию) можно по нескольким симптомам:
- Частое мочеиспускание. Увеличение объема мочи и частота походов в туалет.
- Постоянное чувство жажды, которое не проходит даже после питья.
- Чувство усталости и слабости, даже при достаточном отдыхе.
- Ощущение сухости и дискомфорта в ротовой полости.
- Временные изменения в зрении, размытость.
- Замедленное заживление ран, частые инфекции или зуд кожи.
- Увеличение чувства голода, даже после еды.
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