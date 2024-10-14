«Повышается риск гибели клеток мозга»: врач объяснил, почему болезни сердца грозят деменцией

«Проблемы с кровоснабжением мозга приводят к гибели клеток и тканей мозга и, как следствие, могут спровоцировать деменцию. Для профилактики этой патологии крайне важно следить за здоровьем сердечно-сосудистой системы», - подчеркнул Фернандо Тестаи.

«Кроме того, спровоцировать слабоумие могут сердечная недостаточность и сахарный диабет второго типа, из-за которого в организме возникает воспаление и нарушается приток крови к мозгу», - констатировал невролог.

Потеря краткосрочной памяти;

Проблемы с концентрацией внимания;

Проблемы с выполнением привычных повседневных задач;

Речевые нарушения: отсутствие логических связей, неспособность следить за мыслью в разговоре, употребление неправильных, не подходящих по смыслу слов;

Дезориентация, путаница во времени и месте

Перемены настроения, плаксивость, подавленность, подозрительность.

Ученый-невролог Фернандо Тестаи, представляющий медицинский колледж Университета Иллинойса в Чикаго (США), заявил в интервью CNN о подверженности людей с хроническими болезнями сердца деменции – патологии, которая характеризуется упадком когнитивных функций, также известной как приобретенное слабоумие. Врач объяснил: имеющиеся болезни сердца грозят деменцией в связи с тем, что они оказываются существенным фактором нарушения кровоснабжения мозга. У сердечников из-за недостаточного обеспечения кровью повышается риск гибели клеток и тканей мозга – это способствует развитию нейродегенеративных процессов.Профессор уточнил, что причиной деменции может стать ИБС, ишемическая болезнь сердца. В ее случае практически во всех артериях организма происходит образование и накопление холестериновых бляшек. Как следствие, внутреннее пространство этих важнейших сосудов сужается, и головной мозг лишается полноценного приток крови. При ишемии сердца первыми повреждаются мелкие сосуды мозга – это существенно повышает вероятность того, что у человека начнут развиваться характерные для деменции процессы.Симптомы деменции:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что состоянию сердца и сосудов серьезно вредят приемы соды при изжоге.

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