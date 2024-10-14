Отек и боль сустава: врач Хрипкова рассказала, у кого может возникнуть артрит

«Наиболее частыми симптомами при артрите являются отек, боль, скованность, а также покраснение кожи в области сустава. При первых проявлениях артрита следует обратиться к врачу, чтобы поймать заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение», - отметила Алена Хрипкова.

Под словом «артрит» подразумеваются суставные патологии, вызванные воспалительным процессом. Возникнуть артрит (например, ревматоидный) может в любом возрасте, даже детском, – но чаще всего его жертвами становятся люди после 40 лет. Осень с ее неблагоприятными климатическими изменениями является тем временем года, когда артрит у многих манифестирует или обостряется. Врач Хрипкова сообщила Lenta.ru, что при его первых проявлениях нужно обязательно обратиться к специалисту. Артрит насчитывает много разновидностей, и некоторые могут быть очень агрессивными, способны быстро разрушать суставы или вызывать уродливые деформации.Говоря о признаках патологии, медик посоветовала обращать внимание на отек и боль, возникающие в области суставов.Также врач рассказала, у кого может возникнуть артрит. Его причиной чаще всего является наследственность, подчеркнула эксперт. Кроме того, его провокаторами могут оказаться курение, злоупотребление алкоголем, травмы, гормональные колебания, избыточный вес.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такую опасную патологию как аневризма можно спутать с усталостью из-за перегрузок

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