Ревматоидный артрит: 9 ключевых симптомов тяжелого аутоиммунного заболевания
NHS определяет ревматоидный артрит как "длительное состояние, которое вызывает боль, отек и скованность в суставах".
Состояние обычно поражает руки, ноги и запястья. Пациенты могут испытывать периоды, когда симптомы хуже известны как вспышки. Их трудно предсказать, но их можно уменьшить при правильном лечении.
Ряд факторов может увеличивать или уменьшать риск развития ревматоидного артрита, включая возраст.
Другие факторы риска включают гены человека и то, сколько он курит. Некоторые данные свидетельствуют о том, что ревматоидный артрит передается по наследству и что курение может увеличить риск заболевания.
Состояние обычно влияет на них симметрично, это означает, что оно поражает суставы с обеих сторон тела одновременно.
Симптомы включают:
• Боль в суставах
• Скованность в суставах
• Отек, жар и покраснение в суставах
• Усталость
• Недостаток энергии
• Высокая температура
• Потливость
• Плохой аппетит
• Потеря веса
Воспаление, вызванное ревматоидным артритом, также может при некоторых обстоятельствах вызывать сухость глаз и боль в груди. Если болезнь не контролировать, ревматоидный артрит может привести к ряду осложнений.
Такими осложнениями, которые могут возникнуть, являются синдром запястного канала, распространенное воспаление, поражение суставов, сердечно-сосудистые заболевания и шейная миелопатия.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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