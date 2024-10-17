Насколько реален риск лишнего веса? Диетолог Королева рассказала о калориях в алкоголе

«Калории из алкоголя ничем не отличаются от калорий из обычной еды – они точно также могут откладываться в весе, поэтому их нужно учитывать при похудении».

«В одном бокале вина содержится около 100 калорий, а в пинте пива – порядка 240. Самой калорийной является водка – в 100 граммах этого напитка содержится до 250 калорий. Поэтому людям, которые стараются похудеть, нужно минимизировать потребление спиртного, а лучше – вовсе от него отказаться», - считает Королева.

Подсчитывая калории, люди часто не учитывают те калории, которые содержат в себе алкогольные напитки. Об этом диетолог Королева напомнила в беседе с Общественной службой новостей. Диетолог рассказала, насколько реальным может быть риск набрать лишний вес при употреблении спиртного. Эксперт подчеркнула: недооценивать влияние спиртных напитков на фигуру не стоит – оно может оказаться весьма существенным.Королева уточнила, что спирт по калорийности в граммах равен жиру, и потребляемые «алкогольные» калории способны «откладываться» на боках и бедрах. По словам диетолога, эпизодический прием алкоголя в лаконичном объеме во время застолья допустим. Но при его употреблении важно понимать, что спиртные напитки провоцируют аппетит, и стараться контролировать количество съеденного.Также диетолог рассказала о калориях в разных видах алкоголя.Самым опасным в плане риска лишнего веса и ожирения диетолог назвала регулярное потребление алкоголя, особенно крепкого. Врач обратила внимание на то, что при постоянной алкогольной интоксикации тело начнет терять мышечную массу – это чревато замедлением обмена веществ, так как его скорость во многом зависит от объема мышц. Из-за медленного метаболизма, спровоцированного регулярной выпивкой, человек будет более склонен к быстрому набору дополнительных килограммов из еды, предупредила специалист. Кроме того, алкоголь нарушает усвоение белка, и даже физические нагрузки не будут помогать укреплять мышцы – наоборот, процесс их потери только ускорится из-за неспособности нормально усваивать белок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда нужно отказаться от употребления кефира, ряженки и йогуртов.

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