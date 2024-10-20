Невролог Суанова: потеря вещей или трудности с оплатой счетов бывают неочевидными признаками деменции

«Отмечается снижение кратковременной памяти: человек часто теряет вещи, иногда ему кажется, что у него украдут какую-то вещь, например, кошелек. Он испытывает трудности при оплате счетов, при планировании каких-то событий, при приготовлении еды, могут возникать сложности с выездом за пределы привычного района», - поделилась невролог в беседе с «АиФ».

Невролог Суанова напомнила россиянам, что деменция может проявляться на ранних стадиях неочевидными признаками. При деменции происходит серьезное ухудшение когнитивных функций – особенно сильно страдает память; кроме того, возникают нарушения речи, проблемы с принятием решений и другие нарушения мыслительных способностей. По словам Суановой, на ранней стадии потери когнитивных способностей появляются еще довольно легкие нарушениями, и внешние симптомы могут казаться не свидетельством патологии, а случайными событиями. Например, отметила невролог, неочевидными признаками деменции бывают потеря вещей или трудности с оплатой счетов.Специалист уточнила, что при деменции наблюдается склонность людей оставлять вещи в необычных местах, терять их, обвинять других в воровстве, особенно по мере развития патологии. Врач подчеркнула, что признаки когнитивных нарушений, которые поначалу бывают не слишком явно выраженными, со временем постепенно ухудшаются. У людей с деменцией одним из самых распространенных симптомов является забывание недавно изученной информации, важных дат или событий – поэтому они начинают задавать одни и те же вопросы. Кроме того, нередко становятся подозрительными, подавленными, тревожными.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ощущение потери жизненных сил бывает неочевидным признаком проблем с щитовидной железой.

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