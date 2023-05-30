Невролог Алехина: 5 малоизвестных симптомов деменции - "следите за этими изменениями в поведении"

«Люди, живущие с деменцией, также могут иметь нарушения сна или яркие сны, а также проблемы с распознаванием и пониманием денег», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Потеря уверенности

Замкнутость

Потеря интереса к друзьям, работе и хобби

Нарушения сна

Проблемы с пониманием денег.

"Чтобы наилучшим образом поддержать человека, живущего с деменцией, пространство должно быть знакомым. Социальная изоляция также должна быть уменьшена, так как это может усилить чувство тревоги".

Невролог рекомендовала обращать внимание на «изменения в поведении», которые могут включать «потерю уверенности в себе, замкнутость и потерю интереса к друзьям, работе или хобби».Все это может быть признаками нормального старения. Что отличает их от деменции, так это то, чтоПо мере того, как болезнь поражает все больше мозга, пострадавшие могут начать бороться с составлением бюджета для счетов, они могут потерять представление о дате и времени года и испытывать трудности с принятием решений.Могут быть и другие причины проблем с памятью, не связанные с деменцией. Примеры включаютЕсли есть подозрение на деменцию, а анализы подтверждают, что это так, вы можете начать думать о следующих шагах.Ранее МедикФорум писал о пользе силовых тренировок.

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