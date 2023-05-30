Невролог Алехина: 5 малоизвестных симптомов деменции - "следите за этими изменениями в поведении"
Хотя большинству известны наиболее очевидные признаки деменции, такие как трудности с запоминанием новой информации, есть и более тонкие симптомы, на которые следует обратить внимание.
Невролог рекомендовала обращать внимание на «изменения в поведении», которые могут включать «потерю уверенности в себе, замкнутость и потерю интереса к друзьям, работе или хобби».
«Люди, живущие с деменцией, также могут иметь нарушения сна или яркие сны, а также проблемы с распознаванием и пониманием денег», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Все это может быть признаками нормального старения. Что отличает их от деменции, так это то, что «изменения умственных способностей более серьезны».
По мере того, как болезнь поражает все больше мозга, пострадавшие могут начать бороться с составлением бюджета для счетов, они могут потерять представление о дате и времени года и испытывать трудности с принятием решений.
Могут быть и другие причины проблем с памятью, не связанные с деменцией. Примеры включают стресс, менопаузу, прием лекарств, тревогу и депрессию.
Пять малоизвестных симптомов деменции
- Потеря уверенности
- Замкнутость
- Потеря интереса к друзьям, работе и хобби
- Нарушения сна
- Проблемы с пониманием денег.
"Чтобы наилучшим образом поддержать человека, живущего с деменцией, пространство должно быть знакомым. Социальная изоляция также должна быть уменьшена, так как это может усилить чувство тревоги".
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