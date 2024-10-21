Врач Сухорукова рассказала о варианте гастрита, который считается предвестником онкологии

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гастрит

Врач Людмила Сухорукова назвала атрофический гастрит самым опасным вариантом заболевания.

Врач Сухорукова рассказала о варианте гастрита, который считается предвестником онкологии. Это происходит, когда при хроническом гастрите развивается атрофический: данный тип характеризуется опасными изменениями в состоянии слизистой. Такие изменения могут оказаться крайне опасными из-за повышенного риска перерождения тканей слизистой в опухолевые. По словам Сухорковой, данный вариант гастрита считается предвестником онкологии.

«Происходят атрофические изменения слизистой желудка, которая меняется в прогрессирующем виде», - сказала она NEWS.ru.

Медик отметила, что многие люди недооценивают опасность гастрита как заболевания, способного оказаться фактором возникновения злокачественных клеток и рака. Сухорукова добавила: особое коварство гастрита заключается в том, что он часто протекает бессимптомно.

Специалист обратила внимание на то, что заболевание нередко развивается  у мужчин среднего или преклонного возраста – в тесной связи с курением и пренебрежением здоровым питанием.

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Людмила Сухорукова
Людмила Сухорукова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Подмосковья
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Теги : гастрит, развитие рака, Людмила Сухорукова
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