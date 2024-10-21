Уролог Боле: возраст человека влияет на частоту позывов в туалет

«С возрастом вы с большей вероятностью будете вставать посреди ночи, чтобы сходить в туалет. Это может быть вызвано увеличением простаты или снижением выработки гормона, который помогает концентрировать мочу», - сообщил эксперт.

Представитель Кливлендской клиники уролог Боле сообщил, что возраст человека влияет на частоту позывов в туалет. Например, одним из показателей старения является возникающая потребность в ночном мочеиспускании.Уролог добавил, что к факторам, влияющим на частоту позывов в туалет, также относится емкость мочевого пузыря, которая может быть абсолютно индивидуальной для каждого человека, или употребление алкоголя, либо напитков или продуктов, которые содержат раздражающие мочевой пузырь вещества (например, таковым может быть кофеин). Количество выпиваемой за день жидкости, стресс или какие-то принимаемые лекарства тоже влияют на желание человека посещать туалет.Среднее количество походов туалет для мочеиспускания с утра до вечера обычно составляет около семи, резюмировал эксперт. Его словам приводятся в ufacitynews.ru.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частые позывы к мочеиспуканию могут указывать на несахарный диабет , об этом подробнее рассказал врач Александр Мясников.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.