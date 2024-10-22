Врач Романов: сильную потливость без запаха могут вызывать лейкемия, рак простаты и почки

117 Фото: https://www.freepik.com/free-photo/white-young-european-female-with-lifted-hand-use-antiperspirant-avoid-stink-bad-smelling-clean-seamless-white-bra-studio-high-quality-photo-image-beige-background_26076548.htm#fromView=search&page=1&position=0&uuid=427fe728-3f8e-4a7a-a68f-6d04b0b6ae0b
потливость

Кандидат медицинских наук Денис Романов: сильная потливость без запаха встречается при ряде раковых заболеваний, например, при раке щитовидки, простаты и почки.

Врач Романов рассказал aif.ru, что увеличившееся потоотделение может оказаться сигналом о развитии рака. При этом обильный пот часто не имеет характерного острого запаха, отмети он.

«Есть ряд онкологических заболеваний, при которых повышенное потоотделение может быть одним из симптомов», - посоветовал помнить эксперт.

Денис Романов обратил внимание на то. сильную потливость без запаха могут вызывать лейкемия, рак простаты (предстательной железы) и почки. Другие виды рака, которые проявляются избыточным выделением пота, – это саркомы костей, медленно растущие опухоли нейроэндокринной системы, герминогенные опухоли, медуллярный рак щитовидной железы.

Очень часто потливостью «заявляют» о себе лимфомы, причем в их случае может увеличиваться и ночное потоотделение. Медик подчеркнул, что наличие повышенного потоотделения, особенно по ночам, является серьезным  поводом обратиться к врачу для исключения рака. Также Романов обратил внимание на то, что при развитии рака могут наблюдаться другие изменения в состоянии организма – например, самопроизвольное похудение, появление повышенной усталости, проблемы с кожей, нарушения в работе пищеварения.

Ранее портал MedikForum.ru писал о варианте гастрита, который считается предвестником онкологии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Денис Романов
Денис Романов
Здоровье
врач-радиотерапевт, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Симптомы рака. Почему нельзя игнорировать свою потливость?
Онкологи из Cancer Research назвали чрезмерную ночную потливость возможным признаком рака
Врач Романов назвал способные вызывать рак продукты на новогоднем столе
Теги : потливость, симптомы рака, Денис Романов