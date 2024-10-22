Врач Курова: висцеральное ожирение часто сигнализирует о скором появлении диабета

«При висцеральном ожирении жир накапливается вокруг печени, поджелудочной железы и кишечника. Именно оно чаще всего предшествует сахарному диабету второго типа», - поделилась Вероника Курова в своем Telegram-канале.

Врач Курова констатировала: висцеральное ожирение часто сигнализирует о скором появлении диабета. В частности, данный тип ожирения, при котором жир концентрируется вокруг внутренних органов, расположенных в брюшной полости, часто предшествует сахарному диабету второго типа, уточнила эндокринолог.Врач отметила, что висцеральный жир способен производить гормоноподобные вещества. Когда его количество увеличивается, возрастает концентрация данных веществ, и это может играть роль провоцирующего фактора в развитии хронического воспаления и гипергликемии (повышенный уровень сахара) – обстоятельств, тесно связанных с возникновением диабета. Значительные отложения висцерального жира превращают фигуру в «яблоко», формируя круглый выпирающий живот.Нужно измерить талию. Для женщин 18-45 лет среднего роста нормальная окружность талии не должна превышать 88 сантиметров, для мужчин того же возраста – 102 сантиметра.Врач Курова добавила, что чаще всего причиной ожирения являются недостаточная физическая активность и неправильное питание, в котором присутствует слишком много «быстрых» углеводов, переработанных продуктов, сладких или алкогольных напитков.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии, помимо диабета, могут возникать из-за развития висцерального ожирения.

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