Врач Юрочкин рассказал о проблемах со здоровьем из-за висцерального жира

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жир на животе

Врач-эндокринолог Александр Юрочкин: последствиями накопления висцерального жира могут быть почечная недостаточность и слабоумие.

Висцеральный жир находится внутри живота: другое его название – внутренний абдоминальный жир. Он отличается от наружного абдоминального жира, который представляет собой подкожную жировую клетчатку. Висцеральный жир обволакивает внутренние органы.

«Висцеральный жир по своей сути – это большая железа, которая вырабатывает вещества-мессенджеры. Организм реагирует на них воспалением», - рассказал врач Юрочкин в беседе с «МедикФорум».

Специалист констатировал: люди с висцеральным ожирением рискуют столкнуться с тяжелыми проблемами со здоровьем. В частности, у пациентов с большим количеством висцерального жира происходит значительное увеличение маркеров воспаления – в таких обстоятельствах нагрузка на сердечно-сосудистую систему становится крайне высокой, артерии подвергаются затвердению, атеросклерозу.

Помимо того, брюшной жир может говорить о наличии метаболического синдрома, при котором также наблюдаются высокое кровяное давление и повышенный уровень сахара в крови. Люди с метаболическим синдромом становятся подвержены риску сердечного приступа, инсульта.

«Наличие висцерального жира также негативно сказывается на почках – его побочным эффектом становится развитие почечной недостаточности», - предупредил врач.

Вдобавок, по словам Юрочкина, при висцеральном ожирении повышается вероятность развития деменции. Исследования показали: внутренний брюшной жир провоцирует иммунологическое воспаление, которое негативно влияет на функционирование мозга.

Еда, которую следует есть каждый день для уменьшения висцерального жира на животе


Как понять, что есть висцеральный жир? Эксперт советует измерить талию. Для женщин критичный показатель – это окружность талии более 88 сантиметров, для мужчин – 102 и более сантиметров.

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5 конкретных мер против висцерального жира. Для уменьшения внутреннего жира на животе медик рекомендует придерживаться следующих правил.
  • Избегать легкоусвояемых углеводов , особенно в готовых продуктах.
  • Избегать дополнительных перекусов, стараться ограничить себя тремя приемами пищи в день.
  • Избегать сахара, насколько это возможно.
  • Не употреблять алкоголь какое-то время.
  • Заниматься физическими упражнениями.
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