Врач Юрочкин рассказал о проблемах со здоровьем из-за висцерального жира

«Висцеральный жир по своей сути – это большая железа, которая вырабатывает вещества-мессенджеры. Организм реагирует на них воспалением», - рассказал врач Юрочкин в беседе с «МедикФорум».

«Наличие висцерального жира также негативно сказывается на почках – его побочным эффектом становится развитие почечной недостаточности», - предупредил врач.

Избегать легкоусвояемых углеводов , особенно в готовых продуктах.

Избегать дополнительных перекусов, стараться ограничить себя тремя приемами пищи в день.

Избегать сахара, насколько это возможно.

Не употреблять алкоголь какое-то время.

Заниматься физическими упражнениями.

Висцеральный жир находится внутри живота: другое его название – внутренний абдоминальный жир. Он отличается от наружного абдоминального жира, который представляет собой подкожную жировую клетчатку. Висцеральный жир обволакивает внутренние органы.Специалист констатировал: люди с висцеральным ожирением рискуют столкнуться с тяжелыми проблемами со здоровьем. В частности, у пациентов с большим количеством висцерального жира происходит значительное увеличение маркеров воспаления – в таких обстоятельствах нагрузка на сердечно-сосудистую систему становится крайне высокой, артерии подвергаются затвердению, атеросклерозу.Помимо того, брюшной жир может говорить о наличии метаболического синдрома, при котором также наблюдаются высокое кровяное давление и повышенный уровень сахара в крови. Люди с метаболическим синдромом становятся подвержены риску сердечного приступа, инсульта.Вдобавок, по словам Юрочкина, при висцеральном ожирении повышается вероятность развития деменции. Исследования показали: внутренний брюшной жир провоцирует иммунологическое воспаление, которое негативно влияет на функционирование мозга.Эксперт советует измерить талию. Для женщин критичный показатель – это окружность талии более 88 сантиметров, для мужчин – 102 и более сантиметров.Для уменьшения внутреннего жира на животе медик рекомендует придерживаться следующих правил.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты можно есть перед сном.

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