Скованность мышц и неисчезающая сыпь: врач Каневская назвала отличия менингита от ОРВИ

«Многие из ранних признаков менингита — рвота, лихорадка, ломота в теле, общая усталость и головные боли — также развиваются при простуде и гриппе», - рассказала врач Светлана Каневская.

Холодные руки и ноги;

Сильная боль в конечностях;

Бледная и пятнистая кожа;

Неисчезающая сыпь на теле;

Спутанность сознания, бред;

Чрезмерная сонливость.

Непереносимость яркого света.

Возникновение менингита на начальных этапах можно легко спутать с ОРВИ, поскольку симптоматика двух заболеваний проявляется схожим образом.О том, как различить недуги, доктор медицинских наук сообщила в беседе с «Лентой.ру».Эксперт уточнила, что менингиту свойственно стремительное развитие, значительное ухудшение в состоянии человека возникает за нескольких часов. Поэтому при заболевании (даже если оно выглядит как относительно безобидная сезонная инфекция), нужно следить за динамикой изменений в состоянии человека. Быстро прогрессирующее ухудшение – опасный знак, человеку может понадобиться медицинская помощь.Следующие симптомы могут указывать на менингит, добавила Каневская.При этих симптомах нужно немедленно обращаться к врачу, предупредила Каневская.Для менингита характерна скованность мышц шеи и невозможность прижать подбородок к груди, чего не бывает при ОРВИ и гриппе.Врач посоветовала следующий тест. Нужно плотно прижать край прозрачного стакана к сыпи, чтобы увидеть, бледнеет она или нет. Если все равно остается яркой и цвет не меняется, нужно срочно обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды рака провоцируют обильную потливость без выраженного запаха пота.

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