Скованность мышц и неисчезающая сыпь: врач Каневская назвала отличия менингита от ОРВИ

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заболевшая женщина

Врач Светлана Каневская: отличием смертельно опасного менингита от ОРВИ могут быть некоторые симптомы – их нужно уметь обнаруживать.

Возникновение менингита на начальных этапах можно легко спутать с ОРВИ, поскольку симптоматика двух заболеваний проявляется схожим образом.

«Многие из ранних признаков менингита — рвота, лихорадка, ломота в теле, общая усталость и головные боли — также развиваются при простуде и гриппе», - рассказала врач Светлана Каневская.

О том, как различить недуги, доктор медицинских наук сообщила в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт уточнила, что менингиту свойственно стремительное развитие, значительное ухудшение в состоянии человека возникает за нескольких часов. Поэтому при заболевании (даже если оно выглядит как относительно безобидная сезонная инфекция), нужно следить за динамикой изменений в состоянии человека. Быстро прогрессирующее ухудшение – опасный знак, человеку может понадобиться медицинская помощь.

Следующие симптомы могут указывать на менингит, добавила Каневская.
  • Холодные руки и ноги;
  • Сильная боль в конечностях;
  • Бледная и пятнистая кожа;
  • Неисчезающая сыпь на теле;
  • Спутанность сознания, бред;
  • Чрезмерная сонливость.
  • Непереносимость яркого света.
При этих симптомах нужно немедленно обращаться к врачу, предупредила Каневская.

Скованность мышц – еще одно отличие менингита от ОРВИ. Для менингита характерна скованность мышц шеи и невозможность прижать подбородок к груди, чего не бывает при ОРВИ и гриппе.

Как по сыпи определить менингит. Врач посоветовала следующий тест. Нужно плотно прижать край прозрачного стакана к сыпи, чтобы увидеть, бледнеет она или нет. Если все равно остается яркой и цвет не меняется, нужно срочно обратиться к врачу.

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Светлана Каневская
Светлана Каневская
Здоровье
врач-терапевт, доктор медицинских наук
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