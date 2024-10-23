Скованность мышц и неисчезающая сыпь: врач Каневская назвала отличия менингита от ОРВИ
Врач Светлана Каневская: отличием смертельно опасного менингита от ОРВИ могут быть некоторые симптомы – их нужно уметь обнаруживать.
Возникновение менингита на начальных этапах можно легко спутать с ОРВИ, поскольку симптоматика двух заболеваний проявляется схожим образом.
«Многие из ранних признаков менингита — рвота, лихорадка, ломота в теле, общая усталость и головные боли — также развиваются при простуде и гриппе», - рассказала врач Светлана Каневская.
О том, как различить недуги, доктор медицинских наук сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт уточнила, что менингиту свойственно стремительное развитие, значительное ухудшение в состоянии человека возникает за нескольких часов. Поэтому при заболевании (даже если оно выглядит как относительно безобидная сезонная инфекция), нужно следить за динамикой изменений в состоянии человека. Быстро прогрессирующее ухудшение – опасный знак, человеку может понадобиться медицинская помощь.
Следующие симптомы могут указывать на менингит, добавила Каневская.
- Холодные руки и ноги;
- Сильная боль в конечностях;
- Бледная и пятнистая кожа;
- Неисчезающая сыпь на теле;
- Спутанность сознания, бред;
- Чрезмерная сонливость.
- Непереносимость яркого света.
Скованность мышц – еще одно отличие менингита от ОРВИ. Для менингита характерна скованность мышц шеи и невозможность прижать подбородок к груди, чего не бывает при ОРВИ и гриппе.
Как по сыпи определить менингит. Врач посоветовала следующий тест. Нужно плотно прижать край прозрачного стакана к сыпи, чтобы увидеть, бледнеет она или нет. Если все равно остается яркой и цвет не меняется, нужно срочно обратиться к врачу.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Светлана Каневская
Здоровье
врач-терапевт, доктор медицинских наук
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