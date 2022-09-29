Какие проблемы со здоровьем могут возникать после 40 лет: доктор Каневская
В организме людей на пятом десятке лет начинают происходить специфические гормональные изменения, что влияет на состояние здоровья, – об этом рассказала в интервью доктор медицинских наук Светлана Каневская.
Профессор Каневская сообщила, что женский организм после 40 лет претерпевает прогрессирующее сокращение концентрации полового гормона эстрогена, с которым тесно связаны многие его функции. В свою очередь, у мужчин сокращается уровень полового гормона тестостерона.
С подобным снижением выработки главных половых гормонов у женщин и мужчин ассоциируются многие проблемы со здоровьем, возникающие после 40 лет.
«Снижение уровня гормонов в организме запускает ряд других нарушений. Например, сокращается объем мышечной ткани, костной массы, уменьшается рост, происходит набор лишнего веса, замедляется метаболизм, повышается риск возникновения сахарного диабета», - проинформировала доктор Каневская.
Эксперт добавила, что в среднем возрасте тело начинает интенсивнее терять кальций, в нем возникают неблагоприятные изменения кальциево-магниевого обмена. Результатом этого становится ослабление костей, подверженность усталости, проблемы со сном.
Кроме того, после 40 лет кровеносные сосуды активнее поражаются атеросклерозом, что провоцирует различные сбои в работе кровеносной системы.
«Нарушения в работе системы кроветворения и сосудов опасны тем, что могут вызвать инсульт или кровоизлияние в мозг или инфаркты миокарда», - предупредила медик в беседе с «Газетой.Ru».
Достаточно типичным становится и ухудшение зрения –
«люди плохо видят вблизи, при чтении им требуется больше света, появляется сухость глаз, развивается дальнозоркость».
Дополнительно Каневская сообщила, что после 40 лет повышается вероятность неврологических нарушений, болезней мозга, психики – в частности, депрессии и склероза. Эксперт подчеркнула, что своевременно выявить серьезные проблемы со здоровьем можно только при регулярных профилактических посещениях врача, и медосмотрах.
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Светлана Каневская
Здоровье
доктор медицинских наук, профессор
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