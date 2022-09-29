Какие проблемы со здоровьем могут возникать после 40 лет: доктор Каневская

«Снижение уровня гормонов в организме запускает ряд других нарушений. Например, сокращается объем мышечной ткани, костной массы, уменьшается рост, происходит набор лишнего веса, замедляется метаболизм, повышается риск возникновения сахарного диабета», - проинформировала доктор Каневская.

«Нарушения в работе системы кроветворения и сосудов опасны тем, что могут вызвать инсульт или кровоизлияние в мозг или инфаркты миокарда», - предупредила медик в беседе с «Газетой.Ru».

«люди плохо видят вблизи, при чтении им требуется больше света, появляется сухость глаз, развивается дальнозоркость».