Диетолог Филатова: овощи не всегда полезны – при болезнях ЖКТ и других могут вредить

Диетолог Филатова посоветовала помнить, что овощи не всегда являются априори полезными – например, при имеющихся болезнях ЖКТ и других они могут вредить. Специалист уточнила, что в случаях хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастрита, язвенной болезни, колита) употреблять овощи следует только в соответствии с рекомендациями врачей. Обычно при этом исключаются овощи в сыром виде, которые содержат грубую клетчатку, раздражающую слизистую пищеварительных органов. Последствием такого раздражения может стать значительный дискомфорт, болезненность, какой-нибудь другой неприятный симптом.Филатова обратила внимание, что пищеварительный тракт может быть чувствителен к употреблению белокочанной капусты, редиса, редьки, лука, чеснока – овощей, которые могут провоцировать метеоризм и вздутие.Также овощи могут не считаться полезными при заболеваниях щитовидной железы. Так, организм людей с гипотиреозом (гипофункция щитовидной железы) может реагировать на вещества гойтрогены, замедляющие усвоению йода Данные вещества содержатся в капусте, репе, редисе, редьке, брюкве. Филатова уточнила, что при гипотиреозе их употребление (особенно в сыром виде) должно ограничиваться.Кроме того, противопоказанием для некоторых овощей может быть мочекаменная болезнь или подагра, напомнила врач. Эти овощи содержат щавелевую кислоту и пуриновые основания – вещества, которые могут способствовать образованию камней в слабых почках или мочевом пузыре. В их список входят шпинат, ревень, свекла, бобовые, грибы, брокколи.Некоторые овощи могут вызывать аллергию, чаще всего аллергические реакции провоцируют томаты, картофель, морковь, сельдерей, петрушка, предупредила эксперт. В свою очередь, овощи семейства пасленовых – томаты, картофель, баклажаны, перец – способны вызывать ухудшение состояния при проблемах с суставами, так как содержат соланин, раздражающий нервные окончания. Об этом диетолог Филатова рассказала в беседе с URA.ru.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие полезные и какие вредные свойства может проявлять квашеная капуста

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