Врач Попов: шоколад и кофе могут снижать гемоглобин, мешая всасыванию железа

«В сыре, йогурте, твороге, молоке, кефире содержится кальций, который конкурентно связывается с белками-переносчиками железа, оставляя железу только один путь — на выход», - предупредил Попов в разговоре с aif.ru.

«Шоколад, бобы, какао, кофе, чай, красное вино, шпинат содержат вещества танины и полифенолы, которые образуют с железом нерастворимые соли, выводимые из кишечника естественным путем. Чашка кофе снижает всасывание железа почти на 40 процентов, кружка чая — на 60 процентов», - констатировал эксперт

Врач Попов напомнил, что нехватка железа в организме ассоциируется с анемией, оказывающей серьезное негативное влияние на здоровье. Одна из важнейших причин, объясняющих, почему организму необходим достаток железа – оно является компонентом гемоглобина, входящего в состав красных кровяных клеток и обеспечивающего доставку кислорода от легких к тканям.Говоря о том, почему может возникать дефицит железа и анемия, терапевт Попов отметил: его всасывание из кишечника может быть нарушено. Например, всасыванию железа мешают разные заболевания ЖКТ. Кроме того мешать всасыванию железа, тем самым снижая гемоглобин, могут некоторые продукты питания – в частности, молочные и кисломолочные.Также всасывание железа ухудшают и опосредованно снижают гемогобин полуфабрикаты, колбасы и газированные напитки, содержащие фосфаты. Данные вещества связываются с пищевым железом и образуют быстро выводящиеся из организма соли. К тому же в обработанные продуктах присутствуют консерванты. По словам терапевта, консервант ЭДТА (может встречаться в консервах, майонезе, соусах, газированных напитках), действует как хелатное соединение, стимулирующее вывод из кишечника металлов, включая железо.Популярные у россиян шоколад и кофе тоже могут снижать гемоглобин, мешая всасыванию железа, предостерег Алексей Попов.Медик дал совет: богатые железом продукты нужно употреблять отдельно от продуктов, связывающих железо, с интервалом в 3-4 часа. Также нужно следить, получает ли организм достаточно витаминов и минералов, улучшающих усвоение железа: это, например, аскорбиновая кислота (витамин С), витамин А, цистеин, медь.Могут быть неспецифические жалобы: повышенная слабость, утомляемость, снижение переносимости физических нагрузок, головные боли, головокружения, плохое самочувствие в душных помещениях.В тяжелых случаях дефицита железа бледнеет кожа, под глазами темнеют «круги», ногти становятся ломкими, волосы интенсивно выпадают.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в пожилом возрасте нужно отказывать от некоторых видов сыра , об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

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