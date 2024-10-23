Врач Мухина: пожилым людям не стоит есть сыры жирностью 50 процентов и выше

«Далеко не каждый вид сыра подойдет людям в возрасте. Самые неполезные для пожилых сыры – это соленые. Например, брынза, фета», - поделилась мнением Марият Мухина.

«У многих пожилых повышен уровень холестерина. Чтобы не усугублять проблему, им не стоит есть сыры с содержанием жира 40–50 процентов – лучше выбирать легкие 20-процентные виды», - посоветовала эксперт.

Врач Мухина предупредила в беседе с «Москвой 24», что по мере увеличения возраста нужно тщательнее контролировать состав еды. Это относится и к сыру – не каждый сыр следует употребить пожилым людямДоктор медицинских наук констатировала, что излишне соленые сыры могут задерживать жидкость и провоцировать отеки, что совершенно нежелательно при уже повышенном давлении или при имеющихся проблемах с почками.Врач-диетолог добавила, что также пожилым людям нужно учитывать степень жирности продукта. Им не стоит есть сыры жирностью 50 процентов и выше.По словам Мухиной, пожилым женщинам следует включать в вой рацион соевый сыр тофу. Этот продукт имеет низкую жирность, однако дает их организму много белка и фитоэстрогены, которые помогают предотвратить остеопороз.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты не подходят для употребления натощак во время завтрака

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