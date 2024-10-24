Врач Шишонин назвал изменения внешности, которые первыми говорят о сердечной недостаточности

«При сердечной недостаточности часто наблюдается задержка жидкости в организме. Жидкость может скапливаться в тканях, когда сердце не справляется с перекачкой крови. Это отражается и на внешности, вызывая отеки, которые образуются в районе лодыжек и могут подниматься выше», - поделился Александр Шишонин в своем блоге на «Дзен».

«Легочная одышка обычно связана с болезнями легких, она усиливается при вдохе вместе с кашлем, но в покое проявляется меньше. При сердечной же одышке люди часто отмечают и возникновение отеков», - поделился врач.

Врач Шишонин рассказал, по каким изменениям внешности можно заподозрить развитие такой опасной патологии как сердечная недостаточность. Есть признаки, которые первыми говорят об этом нарушении, отмети он. Медик порекомендовал всегда обращать внимание на возникающие отеки.Врач обратил внимание на то, что «сердечные» отеки бывают симметричными и сопровождаются изменением в состоянии кожи над ними, которая становится холодной и синюшной. Другие признаки, возможные при этом, – одышка и аритмия.Шишонин напомнил, что сердечная недостаточность может протекать незаметно, приводя к опасным для жизни осложнениям, включая аритмии, инфаркт миокарда, тромбоэмболии. Одним из лучших способов профилактики сердечной недостаточности врач считает пешие прогулки, регулярную физическую активность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что к появлению опасных сердечных патологий может вести постоянный недосып

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