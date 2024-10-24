«Первым симптомом варикоза является отечность в ногах. Она появляется к концу дня, после того как мы долго находились в каком-то вынужденном состоянии. Например, сидели в самолете или долго ехали в автомобиле», - объяснила врач-терапевт.

Врач Романенко напомнила в беседе Москве 24, что часто жертвами варикоза становятся женщины – эта подверженность варикозной болезни обуславливается особенностями гормонального фона. Также варикозу помогает появляться лишний вес, поскольку при увеличении массы тела усиливается нагрузка на вены, что негативно влияет на состояние их стенок.Кроме того, риск варикозной болезни повышается под воздействием факторов курения и злоупотребления алкоголем, из-за длительной работы стоя.Врач Романенко обратила внимание на то, что при развитии варикоза ноги начинают подвергаться отечности. Отеки и чувство тяжести в ногах могут оказаться первыми признаками варикоза, уточнила эксперт.Помимо тяжести в ногах и их отеков, о варикозе в числе первых симптомов могут говорить судорожные подергивания с болезненными ощущениями. Когда же на ногах становятся видны набухшие вены, это уже сигнализирует о давнем развитии патологии, предупредила терапевт.Для профилактики варикоза важно укреплять мышцы ног, в том числе с помощью пеших прогулок и приседаний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что варикоз возникает не только в ногах – характерное для него расширение может затронуть любую вену в теле

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