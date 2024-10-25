Врач Павлович: неочевидной причиной болезни щитовидной железы бывают стрессы

«Для здоровья щитовидной железы нужно поддерживать образ жизни не только сбалансированным питанием, но также умеренными физическими упражнениями и достаточным количеством сна, избегать стресса», - подчеркнула Наталья Павлович.

Врач Павлович заявила в комментарии «Известиям», что среди причин заболеваний щитовидной железы встречаются неочевидные. Так, например, неочевидной причиной болезни железы бывают стрессы. В обстоятельствах стресса происходит нарушение нейрогуморальной регуляции, ведущее к усилению секреции гормонов — прежде всего тиреоидных гормонов и глюкокортикоидов. Тиреоидные гормоны являются продуктом деятельности щитовидной железы – именно она «включается» первой в моменты волнений, опережая в этой реакции даже надпочечники. Поэтому после серьезного стресса нужно обращаться к эндокринологу и проверять состояние щитовидки – особенно, если возникают невротические жалобы в виде плаксивости, неадекватной раздражительности, перепадов настроения, обидчивости, повышенной тревоги и беспокойства.Медик добавила, что проблемы с щитовидкой также могут возникать из-за нарушения синтеза гормонов, спровоцированного другими болезнями или приемом определенных препаратов, воспалительными процессами, дефицитом йода или, наоборот, его избыточным потреблением. Среди физических признаков ухудшения состояния железы врач назвала повышенную утомляемость, резкие колебания веса, чрезмерную сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, забывчивость, мышечные боли, судороги, дискомфорт в желудке, ухудшение зрения, ощущение кома в горле и изменение голоса. При их возникновении нужно обязательно обращаться к медицинским специалистам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие внешние изменения могут оказаться первыми сигналами организма о развитии сердечной недостаточности.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.