«Внезапная слабость»: кардиолог Бокерия рассказала о предвещающем инсульт состоянии

337 Фото: https://unsplash.com/photos/woman-in-black-long-sleeve-shirt-covering-her-face-hko-iWhYdYE
головная боль

Кардиолог Ольга Бокерия: главным предвестником инсульта является состояние, известное как ТИА или транзиторная ишемическая атака.

Кардиолог Бокерия рассказала о предвещающем инсульт состоянии ТИА. Медик отметила, что транзиторная ишемическая атака может возникать как внезапное ухудшение самочувствия, которое многие люди воспринимают как временное недомогание, списывая его на переутомление, недосып или негативное влияние погоды, метеозависимость.

Действительно, ТИА носит временный характер – это состояние довольно быстро выравнивается. Но его возникновение нельзя игнорировать, подчеркнула кардиолог.

«При признаках ТИА нужно обращаться за медицинской помощью, поскольку организм таким образом подает сигналы о возможных серьезных проблемах», - предупредила Ольга Бокерия в Телеграм-канале.

Кардиолог подсказала, что указывать на опасное состояние:
  • Внезапная слабость, потеря координации, баланса;
  • Проблемы с речью: пострадавший говорит невнятно, его язык «заплетается», он плохо понимает обращенную к нему речь;
  • Онемение в лице, руках или ногах;
  • Состояние замешательства, дезориентации, прострации;
  • Проблемы со зрением: в глазах все расплывается.
По словам Бокерия, данное состояние является главным предвестником инсульта (иногда ТИА называют мини-инсультом). Во многих случаях вскоре после него развивается настоящий «классический» инсульт. ТИА возникает из-за того, что мозговой сосуд временно закупоривается кровяным сгустком.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы 3 категории россиян, предрасположенных к возникновению инсульта.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Бокерия
Ольга Бокерия
Здоровье
врач-кардиолог, доктор медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Бокерия: объятия дают оздоровительный эффект
Назван доступный способ снизить давление без использования лекарств
Кардиолог Бокерия: привычка завтракать продлевает жизнь – что полезно есть по утрам
Теги : симптомы инсульта, ранние симптомы, Ольга Бокерия
Диетолог Чехонина: манная каша полезна для завтрака наряду с овсянкой
Врач Соломатина: дефицит витамина D может стать причиной депрессии
Нарколог Сахаров: шампанское не является менее опасным напитком по сравнению с водкой