«Внезапная слабость»: кардиолог Бокерия рассказала о предвещающем инсульт состоянии

«При признаках ТИА нужно обращаться за медицинской помощью, поскольку организм таким образом подает сигналы о возможных серьезных проблемах», - предупредила Ольга Бокерия в Телеграм-канале.

Внезапная слабость, потеря координации, баланса;

Проблемы с речью: пострадавший говорит невнятно, его язык «заплетается», он плохо понимает обращенную к нему речь;

Онемение в лице, руках или ногах;

Состояние замешательства, дезориентации, прострации;

Проблемы со зрением: в глазах все расплывается.

Кардиолог Бокерия рассказала о предвещающем инсульт состоянии ТИА. Медик отметила, что транзиторная ишемическая атака может возникать как внезапное ухудшение самочувствия, которое многие люди воспринимают как временное недомогание, списывая его на переутомление, недосып или негативное влияние погоды, метеозависимость.Действительно, ТИА носит временный характер – это состояние довольно быстро выравнивается. Но его возникновение нельзя игнорировать, подчеркнула кардиолог.Кардиолог подсказала, что указывать на опасное состояние:По словам Бокерия, данное состояние является главным предвестником инсульта (иногда ТИА называют мини-инсультом). Во многих случаях вскоре после него развивается настоящий «классический» инсульт. ТИА возникает из-за того, что мозговой сосуд временно закупоривается кровяным сгустком.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы 3 категории россиян , предрасположенных к возникновению инсульта.

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