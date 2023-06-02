Терапевт Лапа: для снижения уровня холестерина важно не разъедаться

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жир на животе

Терапевт Людмила Лапа рассказала о том, какие меры следует предпринять, чтобы снизить высокий уровень холестерина в крови.

Врач Лапа констатировала в интервью: содержание общего холестерина не должно превышать показателя 5,2. Также медик рассказала, какие люди могут наверняка иметь повышенный уровень холестерина.

Терапевт Лапа перечислила ранние сигналы рассеянного склероза


«Это люди, которые обычно полные, тучные, с жировым гепатозом. Такие состояния как раз способствуют увеличению холестерина», - пояснила эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Терапевт Лапа отметила, что снижению холестерина способствуют, в первую очередь, здоровые привычки – важно достаточно двигаться, заниматься спортом или выполнять упражнения, а также следить за питанием. В частности, необходим строгий контроль насыщенных жиров и сахара, учет калорийности своего рациона.

Терапевт Лапа объяснила, какой показатель говорит о повышенном холестерине


«Самое главное – не разъедаться. Если уж мы начинаем много есть, у нас происходит увеличение всех органов. Вот это самое сложное, потом остановить очень тяжело», - предупредила врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что лишний вес может быть обусловлен повышенным уровнем кортизола в организме.

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Людмила Лапа
Людмила Лапа
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