Терапевт Лапа: для снижения уровня холестерина важно не разъедаться

«Это люди, которые обычно полные, тучные, с жировым гепатозом. Такие состояния как раз способствуют увеличению холестерина», - пояснила эксперт в беседе с Pravda.Ru.

«Самое главное – не разъедаться. Если уж мы начинаем много есть, у нас происходит увеличение всех органов. Вот это самое сложное, потом остановить очень тяжело», - предупредила врач.

Врач Лапа констатировала в интервью: содержание общего холестерина не должно превышать показателя 5,2. Также медик рассказала, какие люди могут наверняка иметь повышенный уровень холестерина.Терапевт Лапа отметила, что снижению холестерина способствуют, в первую очередь, здоровые привычки – важно достаточно двигаться, заниматься спортом или выполнять упражнения, а также следить за питанием. В частности, необходим строгий контроль насыщенных жиров и сахара, учет калорийности своего рациона.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что лишний вес может быть обусловлен повышенным уровнем кортизола в организме.

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