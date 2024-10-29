«Снизить количество простых углеводов»: невролог Долова назвала способы избежать инсульта

«Нужно снизить в рационе количество насыщенных жиров, не налегать на простые углеводы. Следует реже есть говядину, свинину и баранину. Предпочтение нужно отдавать птице (без кожи), рыбе, бобовым и тофу. Молоко, йогурты и сыры должны быть сниженной жирности. Сахар, конфеты, пирожные и газировку лучше вычеркнуть из своей жизни. Вместо белого хлеба употреблять цельнозерновой», - поделилась специалист.

Не допускать гиподинамии. Норма физической активности – минимум 30 минут в день пять дней в неделю;

Отказаться от курения;

Не допускать развития гипертонии или контролировать уже возникшую, регулярно измерять свое артериальное давление;

Следить за уровнем сахара в крови;

Знать о своем состоянии сердца, проходить профилактические медобследования.

Инсульт, при котором происходит острое нарушение кровообращения мозга с гибелью его клеток, является смертельно опасной патологией. Даже если человек с инсультом выживает, он подвергается риску тяжелых осложнений, ведущих к инвалидности. Но врачи отмечают: профилактика данного заболевания существует, нужно лишь аккуратно следовать разработанным специально для этого рекомендациям, отказываться от вредных привычек.Невролог Долова назвала в разговоре с «КП» способы, позволяющие избежать инсульта. Одним из ключевых, по ее словам, является коррекция повседневного рациона. В частности, для защиты от инсульта необходимо снизить количество простых углеводов.Также Долова посоветовала избегать употребления продуктов, содержащих гидрогенизированные масла, – маргарина, чипсов, промышленной выпечки, фастфуда.Еще одно важное условие – следить за количеством поедаемой соли.Другие способы избежать инсульта, названные врачом::Ранее портал MedikForum.ru писал о характерных и нетипичных симптомах инсульта

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