Врач Бирюкова: кукурузное и подсолнечное масло полезно есть для здоровья сосудистой стенки

«Оливковое, кукурузное, подсолнечное, соевое и рапсовое масла содержат большое количество полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые необходимы для поддержания здорового состояния сосудистой стенки и сердца», - сообщила Бирюкова «Газете.Ru».

Врач Бирюкова проинформировала, что продолжительному здоровью сердечно-сосудистой системы способствует не столько ограничение каких-то вредностей, сколько сбалансированный рацион, дающий организму много полезных веществ. Он должен в том числе получать полезные жиры.В частности, врач обратила внимание на то, что для здоровья сосудистой системы полезно есть некоторые растительные масла: например, кукурузное и подсолнечное есть для здоровья сосудистой стенки.Также специалистка посоветовала включить в рацион рыбу, которая содержит помимо ПНЖК качественный белок. Конкретно полезно есть скумбрию, сельдь, лосось (один или два раза в неделю), такая привычка улучшает защиту сосудов от атеросклероза.Бирюкова добавила, что в рационе питания должны присутствовать и другие продукты, укрепляющие здоровье сердечно-сосудистой системы, – источники витаминов, микроэлементов, клетчатки, белка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие распространенные ошибки допускают люди, когда завтракают.

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