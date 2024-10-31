Нарколог Новицкий: способность контролировать зависимость – миф, алкоголь сильнее человека

«Пивной алкоголизм надежно занял свое место в спектре зависимостей и одно из лидирующих мест у женщин. Хотя длительность его формирования замедленна (по сравнению с водкой), его последствия не менее опасны — это «синдром пивного сердца», цирроз печени, полинейропатия», - поделился Новицкий с «Лентой.ру».

«Алкоголь может вызывать не только зависимость, но и нарушение мозгового кровообращения, приводить к патологическим формам опьянения, когда человек теряет контакт с реальностью, его окутывает безудержный гнев и слепая, неконтролируемая ярость», - постулировал эксперт.

Нарколог Игорь Новицкий рассказал о существовании трех ключевых мифов об алкоголизме. Наиболее распространенным мифом он назвал убежденность пьющих людей в том, что у них не может возникнуть зависимость. Алкоголизм видится им проблемой, возникающей в каких-то особых условиях, у граждан, ведущих маргинальный образ жизни – у себя развития зависимости они не допускают. Особенно характерным подобное представление о формировании алкоголизма является для тех, кто пьет пиво. Возможность возникновения пивного алкоголизма многие любители пенного напитка воспринимают как что-то совершенно нереальное.Нарколог подчеркнул: опасность пивного алкоголизма недооценивается.Нарколог обратил внимание на то, что способность контролировать тягу к алкоголю или возникшую зависимость – это тоже миф. По его словам, разрушить такой миф можно только осознав, что алкоголь сильнее человека, и потому пьющему необходимо лечение, нужна помощь профессиональных специалистов – сам он не справится.Также мифом врач назвал утверждения о присущих алкоголю полезных свойствах. Нередко можно услышать, что спиртное помогает людям расслабляться, снять стресс, уснуть, или что в спиртных напитках содержатся какие-то полезные организм вещества. Новицкий призвал не доверять такому мнению – любой возможный позитивный эффект алкоголя требует от человека платить за него несопоставимо высокую цену, подразумевающую разрушение его здоровья, физического и психического.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое количество вина в неделю говорит о бытовом пьянстве

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