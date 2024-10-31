«Лишняя нагрузка»: врач Кондрахин объяснил, кому нельзя ходить в баню

«То, что баня может вылечить все болезни – миф. Баня является физиотерапевтическим методом. При помощи одной только физиотерапии невозможно добиться полного излечения», - отметил медик в комментарии для Ura.ru.

«Посещение бани запрещено людям с бронхитом, пневмонией – это лишняя нагрузка на легочную систему, которая и так болеет».

Врач Кондрахин высказался о том, что оздоровительный эффект бани нередко преувеличивается.Кондрахин напомнил, что при целом ряде проблем со здоровьем посещение баня становится противопоказанным видом досуга.Специалист объяснил, кому нельзя ходить в баню. Например, это запрещено людям, у которых имеются онкологические заболевания.Также ходить в баню нельзя при имеющихся патологиях легких – пребывание там становится лишней нагрузкой на легочную систему.Кроме того, добавил Кондрахин, баня запрещена при обострении хронических заболеваний. Нарушение этого правила чревато усугублением патологического состояния пораженных органов, что может вести в тяжелых случаях к опасным для жизни последствиям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему даже членам одной семьи нужно пользоваться исключительно индивидуальными полотенцами

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