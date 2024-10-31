«Лишняя нагрузка»: врач Кондрахин объяснил, кому нельзя ходить в баню

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банные принадлежности

Людям с некоторыми заболеваниями нельзя ходить в баню, предупредил врач Андрей Кондрахин.

Врач Кондрахин высказался о том, что оздоровительный эффект бани нередко преувеличивается.

«То, что баня может вылечить все болезни – миф. Баня является физиотерапевтическим методом. При помощи одной только физиотерапии невозможно добиться полного излечения», - отметил медик в комментарии для Ura.ru.

Кондрахин напомнил, что при целом ряде проблем со здоровьем посещение баня становится противопоказанным видом досуга.

Специалист объяснил, кому нельзя ходить в баню. Например, это запрещено людям, у которых имеются онкологические заболевания.

Также ходить в баню нельзя при имеющихся патологиях легких – пребывание там становится лишней нагрузкой на легочную систему.

«Посещение бани запрещено людям с бронхитом, пневмонией – это лишняя нагрузка на легочную систему, которая и так болеет».

Кроме того, добавил Кондрахин, баня запрещена при обострении хронических заболеваний. Нарушение этого правила чревато усугублением патологического состояния пораженных органов, что может вести в тяжелых случаях к опасным для жизни последствиям.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему даже членам одной семьи нужно пользоваться исключительно индивидуальными полотенцами.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук
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Теги : баня, опасность для человека, Андрей Кондрахин