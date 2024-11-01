«Если мы говорим о взрослых людях, во время нехватки витамина D у них появляется апатия, слабость, частые простудные заболевания, ломкость костей, то есть остеопороз», - уточнил кандидат медицинских наук.

Выпадение волос;

Перепады настроения;

Боли в костях и конечностях;

Потливость головы;

Быстрый набор веса;

Проблемы с пищеварением, кишечником;

Плохое здоровье полости рта.

Врач Кондрахин назвал апатию среди четырех ключевых признаков дефицита витамина D, об этом проинформировала «Москва 24».Кондрахин подчеркнул, что витамин D необходим для хорошего иммунитета. Поэтому при его нехватке человек становится подвержен заболеваниям. Осенью и зимой это выражается в частых ОРВИ.В тех случаях, когда наблюдаются названные выше симптомы, нужно обратиться к врачу и сдать необходимый анализ, подсказал специалист. Кондрахин отметил, что при самодеятельном приеме витамина D возникает определенный риск навредить здоровью сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что данный витамин улучшает усвоение кальция, и когда люди употребляют его без консультации с врачом, они могут сами того не желая «закальцинировать» свой организм – кальций у них может начать откладываться в артериях, сердце, почках или легких. Очистить их затем от этих кальциевых отложений будет крайне проблематично, предостерёг эксперт.Другие признаки дефицита витамина D:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут говорить , что у человека вскоре произойдет остановка сердца.

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