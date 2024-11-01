Врач Кондрахин назвал апатию среди четырех ключевых признаков дефицита витамина D

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усталость

Помимо апатии в топ-4 признака дефицита витамина D входят частые простуды, сообщил терапевт Андрей Кондрахин.

Врач Кондрахин назвал апатию среди четырех ключевых признаков дефицита витамина D, об этом проинформировала «Москва 24».

«Если мы говорим о взрослых людях, во время нехватки витамина D у них появляется апатия, слабость, частые простудные заболевания, ломкость костей, то есть остеопороз», - уточнил кандидат медицинских наук.

Кондрахин подчеркнул, что витамин D необходим для хорошего иммунитета. Поэтому при его нехватке человек становится подвержен заболеваниям. Осенью и зимой это выражается в частых ОРВИ.

В тех случаях, когда наблюдаются названные выше симптомы, нужно обратиться к врачу и сдать необходимый анализ, подсказал специалист. Кондрахин отметил, что при самодеятельном приеме витамина D возникает определенный риск навредить здоровью сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что данный витамин улучшает усвоение кальция, и когда люди употребляют его без консультации с врачом, они могут сами того не желая «закальцинировать» свой организм – кальций у них может начать откладываться в артериях, сердце, почках или легких. Очистить их затем от этих кальциевых отложений будет крайне проблематично, предостерёг эксперт.

Другие признаки дефицита витамина D:
  • Выпадение волос;
  • Перепады настроения;
  • Боли в костях и конечностях;
  • Потливость головы;
  • Быстрый набор веса;
  • Проблемы с пищеварением, кишечником;
  • Плохое здоровье полости рта.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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