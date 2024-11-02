«Ближе старость»: уролог предупредил о последствиях отсутствия секса у мужчин и женщин

«Секс играет важную роль в здоровье человека, а его отсутствие может пагубно сказаться на физическом и психическом состоянии. Чем меньше секса – тем ближе климакс и старость! Падает гормональный фон, «засыпают» яичники, «ломается» метаболизм», - перечислил Аглиуллин.

Уролог Аглиуллин предупредил о печальных последствиях отсутствия секса. Медик отметил, что у людей, не имеющих нормальной интимной жизни, быстрее наступает старость – например, у женщин в связи с этим может развиваться ранняя менопауза.Медик отметил, что угасание функций, связанных с интимными отношениями, обуславливается реакцией организма – он «отключает» сексуальную функцию, которой не пользуется человек.Уролог уточнил, что у женщин отсутствие интимной близости ведет к приливам, дестабилизации эмоционального фона и перепадам настроения, нарушения сна, а также ухудшает зубов, ногтей, волос и кожи, которая становится подверженной сухости и покрывается морщинами.Ослабевает механизм эрекций, уменьшается число активных сперматозоидов и возрастает риск бесплодия, передает UfaTime.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что жизнь в одиночестве тесно связана с подверженностью опасным болезням

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