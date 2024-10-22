Уролог Аглиуллин: при дефиците тестостерона у мужчин возникают поведенческие особенности

«Нарушение гормонального фона отражается и на характере взрослого мужчины», - заметил медик.

Уролог Аглиуллин констатировал, что слишком низкий уровень тестостерона у мужчин может делать их очень чувствительными. При дефиците тестостерона у них возникают поведенческие особенности в виде резких изменений настроения, повышенной эмоциональности, сентиментальности.Также врач Аглиуллин назвал другие психоэмоциональные особенности, которые можно наблюдать у сильного пола из-за нехватки тестостерона. В их числе медик указал на нарушения сна; подверженность депрессии и плаксивости, возрастающую капризность. Вдобавок может появиться рассеянность, ухудшается способность сосредотачиваться.Ильнур Аглиуллин напомнил, что тестостерон, будучи основным мужским гормоном, влияет, помимо прочего, на обмен веществ. Поэтому его дефицит сопряжен с вероятностью того, что появится лишний вес. Кроме того, с ним связаны алопеция, проблемы с либидо.С возрастом уровень тестостерона у мужчин снижается на 1–2% в год, но иногда этот процесс происходит слишком быстро, приводит слова уролога UfaTime.ru.Что еще говорит онедостатке тестостерона: физические признаки в виде дряблой кожи, гинекомастии (увеличение грудных желез), слабости мышц или хрупкости костей и остеопороза. При их появлении мужчина следует обращаться к врачу-андрологу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие факторы влияют на частоту позывов в туалет на протяжении дня.

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