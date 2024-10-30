Невролог Демьяновская: одиночество связано с подверженностью опасным болезням

«Научно доказано, что у людей, которые не общаются с друзьями и родственниками, детьми, внуками, не состоят в браке, почти в два раза чаще диагностируют деменцию и другие когнитивные нарушения».

Врач-невролог Демьяновская рассказала , как одиночное существование влияет на здоровье и продолжительность жизни людей. В беседе с «Известиями» медик отметила, что одиночество может быть неочевидной причиной многих заболеваний.Ссылаясь на данные исследований, Демьяновская сообщила, что одиночки часто страдают из-за ослабленного иммунитета. В их организме снижается количество иммунных клеток и становится больше воспалительных компонентов – это снижает его защитную функцию и делает более уязвимым перед бактериями, вирусами, другими патогенами. Таким образом одиночество связано с подверженностью людей опасным болезням.Также среди одиночек больше гипертоников.Невролог добавила, что когда человек живет один, причем замкнуто, он в большей степени рискует потерять психическое здоровье – социальная изоляция пагубно влияет на мозг.Демьяновская констатировала, что в одиночестве люди подвергаются более тяжелому воздействию стресса, так как не имеют эмоциональной поддержки. Это усугубляет их склонность к опасным изменениям в состоянии здоровья, а также к вредным и губящим их привычкам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком возрасте у людей чаще всего диагностируют смертельные болезни.

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