Врач Неудахина: последствием перенесенного ОРВИ могут стать проблемы с щитовидной железой
Проблемы с щитовидной железой в виде подострого тиреоидита возникают как осложнение перенесенного человеком ОРВИ, предупредила врач Неудахина.
Врач-эндокринолог Вероника Неудахина рассказала, что сезонная респираторная инфекция (например, простуда) может негативно сказаться на состоянии и функциях щитовидки. Осложнением такого заболевания может стать развитие подострого тиреоидита, заметила медик в разговоре с «Лентой.ру».
«ОРВИ может спровоцировать болезнь, известную как подострый тиреоидит или тиреоидит де Кервена — воспаление щитовидной железы», - сказала эндокринолог.
Неудахина добавила, что у многих пациентов, которые начинают страдать от подострого тиреоидита, проявлялись свойственные простуде симптомы – они переносили ОРВИ примерно за две-восемь недель до возникновения проблем с щитовидной железой.
Как понять, что после перенесенной простуды возник подострый тиреоидит – симптомы. Возникает боль в шее – часто именно в зоне щитовидной железы. Такая боль может отдавать в ухо, нижнюю челюсть; также ей свойственно усиливаться в моменты глотания, движений головой.
Почему после ОРВИ начинает страдать щитовидка. По словам врача, это связано с воспалительным ответом железы на вирусные частицы.
Особенности подострого тиреоидита. Сначала возникает период повышенной функции железы – у человека появляются учащенное сердцебиение, более сильная потливость, тревожность, а также падает вес. Затем возникает стадия бессимптомного снижения функции железы или гипотиреоза. Обычно спустя время состояние железы нормализуется.
«В редких случаях гипотиреоз становится хроническим – у человека может появиться вялость, непереносимость холода, отеки или запоры», - предостерегла специалист.
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Вероника Неудахина
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врач-эндокринолог
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