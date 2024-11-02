Врач Неудахина: последствием перенесенного ОРВИ могут стать проблемы с щитовидной железой

«ОРВИ может спровоцировать болезнь, известную как подострый тиреоидит или тиреоидит де Кервена — воспаление щитовидной железы», - сказала эндокринолог.

«В редких случаях гипотиреоз становится хроническим – у человека может появиться вялость, непереносимость холода, отеки или запоры», - предостерегла специалист.

Врач-эндокринолог Вероника Неудахина рассказала, что сезонная респираторная инфекция (например, простуда) может негативно сказаться на состоянии и функциях щитовидки. Осложнением такого заболевания может стать развитие подострого тиреоидита, заметила медик в разговоре с «Лентой.ру».Неудахина добавила, что у многих пациентов, которые начинают страдать от подострого тиреоидита, проявлялись свойственные простуде симптомы – они переносили ОРВИ примерно за две-восемь недель до возникновения проблем с щитовидной железой.Возникает боль в шее – часто именно в зоне щитовидной железы. Такая боль может отдавать в ухо, нижнюю челюсть; также ей свойственно усиливаться в моменты глотания, движений головой.По словам врача, это связано с воспалительным ответом железы на вирусные частицы.Сначала возникает период повышенной функции железы – у человека появляются учащенное сердцебиение, более сильная потливость, тревожность, а также падает вес. Затем возникает стадия бессимптомного снижения функции железы или гипотиреоза. Обычно спустя время состояние железы нормализуется.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ощущения могут возникать у мужчин и женщин незадолго до остановки сердца.

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