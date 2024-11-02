Кардиолог Аникьева предупредила о связи между стрессом и инфарктом

«Постоянный стресс сопряжен с повышенным риском инфаркта», - сказала она об этом в комментарии «Ленте.ру».

«Необходимо учиться избавляться от стресса. В этом помогают физическая активность, дыхательные практики, медитации», - поделилась кардиолог.

«У женщин риск развития болезни возрастает с наступлением климакса».

«Алкоголь оказывает сильное токсическое влияние на сердце и сосуды. У курильщиков риск развития инфаркта миокарда в два раза выше, чем у людей без этой вредной привычки».

Кардиолог Аникьева предупредила россиян о связи между стрессом и инфарктом.Аникьева отметила, что состояние психоэмоционального напряжения характеризуется интенсивным выделение кортизола – гормона, включающего в организме механизмы, которые обеспечивают ему возможность выстоять в трудных обстоятельствах. Например, в такие моменты повышается артериальное давление, ускоряется работа сердца. Опасности для человека это не представляет, если стресс оказывается краткосрочным, и организм возвращается к привычной работе. Но при длительном (хроническом) стрессе высокое давление способствует повреждению сосудистой ткани, а работа в ускоренном режиме создает перегрузку для сердца.Аникьева подчеркнула: нужно обязательно развивать стрессоустойчивость.Кардиолог добавила, что риск инфаркта может быть существенным из-за наследственности или возраста.Кроме того его провокаторами бывают лишний вес и вредные привычки – прежде всего курение и злоупотребление алкоголем.Еще одна причина склонности людей к инфаркту – это повышенный уровень холестерина. Кроме того, на подверженность этому опасному для жизни нарушению в работе сердца влияют анемия, имеющиеся в организме воспаления, частые инфекции, метаболические или эндокринные патологии, почечная недостаточность, болезни печени, депрессия.Ранее MedikForum.ru писал о том, какие ощущения могут возникать у мужчин и женщин примерно за сутки до остановки сердца.

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