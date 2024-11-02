Нарколог Вашкин: способность препаратов от алкоголизма лечить зависимость часто переоценивают

«Эффективность препаратов от алкоголизма часто переоценивают. На бумаге они выглядят многообещающе, но в реальности их действие ограничено», - отметил специалист.

«Главная проблема в том, что такие таблетки сами по себе не лечат зависимость», - подчеркнул нарколог.

«Без искреннего желания бросить пить даже самые сильные препараты будут бесполезны. Человек может просто перестать их принимать или найти способы обойти их действие», - объяснил нарколог.

Нарколог Вашкин рассказал РИАМО, что способность препаратов от алкоголизма лечить зависимость не столь существенна, как думают многие люди.Вашкин уточнил, что под действием этих препаратов могут облегчаться симптомы или ослабевать тяга к спиртному. Однако излечения от алкоголизма при их использовании не наступает.Эксперт обратил внимание на то, что медикаментозное лечение может быт только частью лечения, которое подразумевает комплексный подход. Для избавления от алкоголизма необходимо работать в разных направлениях, сочетая психотерапию, рефлексию и коррекцию образа жизни.По словам Вашкина, отсутствие способности излечивать человека от алкоголизма у тех или иных препаратов, прежде всего, обуславливается их неспособностью устранять причины, толкающие к выпивке. Кроме того, никакие лекарства не создают мотивации бросить пить, которая является ключевым условием для победы над зависимостью. Мотивация – это всегда результат осознанности, мышления самого человека. Без такой внутренней работы попытки взять под контроль злоупотребление спиртным, покончить с ним не дадут нужного результата.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими являются начальные симптомы формирующегося алкоголизма – их перечислил нарколог Руслан Исаев.

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