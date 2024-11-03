Нарколог счел мифом утверждение о неизлечимости женского алкоголизма

«Алгоритм лечения алкоголизма будет одинаковым, вне зависимости от пола», - постулировал специалист.

Нарколог Руслан Исаев счел мифом утверждение о неизлечимости женского алкоголизма, таким мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру». Специалист отметил, что употребление алкоголя грозит женщинам более опасными последствиями по сравнению с мужчинами. Женский организм располагает меньшим количеством ферментов, которые расщепляют алкоголь. Кроме того организм у женщин содержит больше воды и эффективнее растворяет алкоголь.Лечение алкоголизма у женщин может быть более сложным и занимать больше времени, чем у мужчин, подчеркнул эксперт.Тем не менее, добавил Исаев, женский алкоголизм не является неизлечимым, другое мнение является заблуждением. Он обратил внимание на то, что делить алкогольную зависимость на «женскую» и «мужскую» в целом неверно – это одна проблема, а не разные.Исаев добавил, что лечение алкоголизма у женщин может оказаться более продолжительным из-за того, что к врачам они попадают с уже очень серьезным нарушением. Женщины дольше скрывают возникшую опасную привычку, и она усугубляется, это в том числе происходит из-за более сильного социального давления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нарколог Дмитрий Вашкин сообщил: способность препаратов от алкоголизма лечить зависимость не столь существенна, как думают многие люди

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.