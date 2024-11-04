Избыток или нехватка: врач Филева рассказала о влиянии рациона на уровень калия

«Калий действует в связке с натрием: оба регулируют объем жидкости, только калий — внутри клеток, а натрий — снаружи. Если в рационе много солей и мало калия, то баланс смещается и внеклеточная жидкость давит на сосуды, из-за чего повышается артериальное давление».

Врач Александра Филева напомнила, насколько важным может быть калий для поддержания здоровья. В беседе с порталом «Доктор Питер» она отметила, что калий действует как электролит – вещество, проводящее электрический заряд. Он задействуется в процессах передачи нервных импульсов, мышечной деятельности и переработки глюкозы в энергию, а также необходим для поддержания водно-солевого баланса.Филева рассказала , что при нехватке калия начинает страдать сосудистая система и происходят негативные изменения в артериальном давлении.Гипокалиемия вызывает слабость, спазм, судороги мышц, нарушения сердечного ритма, Врач Фиева обратила внимание на влияние скудного рациона с повышенным содержанием натрия – он способствует появлению проблемы. Также уровень калия снижают проблемы с пищеварением, диарея, избыточная потеря влаги (например, с рвотой или потом), употребление алкоголя. Длительный дефицит калия может вести к сердечно-сосудистым заболеваниям.Гиперкалиемия тоже может провоцировать сердечно-сосудистые нарушения. Филева подчеркнула, что как отдельная патология она развивается медленно, и ее симптомы часто воспринимаются лишь как проявление усталости. Но в то же время избыток калия может стать причиной одышки, учащенного сердцебиения, чувства сдавливания в груди, тошноты.Врач констатировала, что употребление насыщенных калием продуктов обычно не ведет к гиперкалиемии – она во многих случаях оказывается следствием бесконтрольного приема пищевых добавок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гипертоникам следует отказаться от употребления на завтрак некоторых продуктов

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