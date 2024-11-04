Избыток или нехватка: врач Филева рассказала о влиянии рациона на уровень калия
Избыток или нехватка калия негативно влияют на сердце. Врач Филева объяснила, как возникает проблема.
Врач Александра Филева напомнила, насколько важным может быть калий для поддержания здоровья. В беседе с порталом «Доктор Питер» она отметила, что калий действует как электролит – вещество, проводящее электрический заряд. Он задействуется в процессах передачи нервных импульсов, мышечной деятельности и переработки глюкозы в энергию, а также необходим для поддержания водно-солевого баланса.
Филева рассказала, что при нехватке калия начинает страдать сосудистая система и происходят негативные изменения в артериальном давлении.
«Калий действует в связке с натрием: оба регулируют объем жидкости, только калий — внутри клеток, а натрий — снаружи. Если в рационе много солей и мало калия, то баланс смещается и внеклеточная жидкость давит на сосуды, из-за чего повышается артериальное давление».
Симптомы недостатка калия. Гипокалиемия вызывает слабость, спазм, судороги мышц, нарушения сердечного ритма, Врач Фиева обратила внимание на влияние скудного рациона с повышенным содержанием натрия – он способствует появлению проблемы. Также уровень калия снижают проблемы с пищеварением, диарея, избыточная потеря влаги (например, с рвотой или потом), употребление алкоголя. Длительный дефицит калия может вести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Симптомы избытка калия. Гиперкалиемия тоже может провоцировать сердечно-сосудистые нарушения. Филева подчеркнула, что как отдельная патология она развивается медленно, и ее симптомы часто воспринимаются лишь как проявление усталости. Но в то же время избыток калия может стать причиной одышки, учащенного сердцебиения, чувства сдавливания в груди, тошноты.
Врач констатировала, что употребление насыщенных калием продуктов обычно не ведет к гиперкалиемии – она во многих случаях оказывается следствием бесконтрольного приема пищевых добавок.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гипертоникам следует отказаться от употребления на завтрак некоторых продуктов.
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Александра Филёва
Здоровье
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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