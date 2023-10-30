Врач Филева: антиоксиданты и достаточный отдых помогают продлить жизнь

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пожилая женщина фотографирует

Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни.

Врач Филева проинформировала в беседе с «Известиями», что влияние образа жизни на ее продолжительность является более существенным по сравнению с генетикой.

«По мнению ученых, продолжительность жизни и здоровье человека на 60% зависят от образа жизни, на 20% – от генетики».

Специалистка отметила, что ускоренному старению организма способствует окислительный стресс, который развивается из-за скопления в нем свободных радикалов. Нейтрализовать эти молекулы, способные повреждать целые клетки и провоцировать воспаление, могут антиоксиданты. Таким образом достаточное получение антиоксидантов помогает продлить жизнь.

«К антиоксидантам относятся витамины С, Е и флавоноиды, которые входят в состав растений. Антиоксидантами богаты лесные и садовые ягоды, бобовые, орехи, свежая зелень и овощи», - сообщила эксперт.

Также, добавила Филева, шансы на долголетие повышаются, если в рационе присутствуют такие ценные микронутриенты как йод, витамины А, D и группы В, а помимо них – полиненасыщенные жирные кислоты и минералы в виде калия, магния, кальция, цинка, селена.

Кроме того, большое значение имеет то, соблюдается ли баланс между работой и отдыхом.

«Достаточный отдых и качественный сон позитивно влияют на работу сердца, состояние сосудов, здоровье мозга и даже на иммунитет – это правило универсально для людей любого возраста», - обратила внимание эксперт.

Что еще важно для порождения жизни – это стремление сохранять бодрость и активность, интерес к жизни и к разного рода творческой деятельности, к времяпровождению и хобби, которые стимулируют мозговую деятельность и общение с другими людьми.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что современные люди стали чаще болеть гепатитом невирусной формы.

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Александра Филева
Александра Филева
ЗОЖ
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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Теги : секреты долголетия, продление жизни, Александра Филева
Врач Филева: антиоксиданты и достаточный отдых помогают продлить жизнь
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