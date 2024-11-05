«Риск заболеваний органов дыхания»: врач предупредила об опасности газовых плит

«Чтобы тепло не выветривалось, хозяева плотно закрывают форточки, заклеивают вентиляционные отверстия, уничтожают любой сквозняк, не понимая, что тем самым подвергают свою жизнь опасности», - заметила специалист.

«Изолируя себя даже от крохотного притока свежего воздуха, человек рискует «угореть». Без адекватной медицинской помощи отравление угарным газом может привести к летальному исходу», - заявила медик.

Газовые плиты нередко используются для обогрева жилья. Врач Поликанова констатировала: подобный способ поддерживать в квартирах тепло может нанести серьезный вред здоровью живущих там людей.Медик пояснила, что в таких условиях образуется угарный газ, который может не ощущаться человеческим обонянием. При его накоплении возрастает риск гибели, предостерегла врач.Кроме того, в случае нерационального использования газовых плит повышается вероятность возникновения заболеваний органов дыхания, включая бронхиальную астму. Поликанова отметила, что продукты горения оказывают раздражающее действие на дыхательные пути, об этом проинформировал «Прайм».Например, диоксид азота. Чем активнее он скапливается в воздухе, тем более значительным становится риск появления астмы в детском возрасте. Для взрослых астматиков нахождение в помещении с работающей газовой плитой чревато усугублением негативных симптомов.Вдобавок газовые плиты могут оказаться источником летучих органических соединений (ЛОС), способных вести к развитию рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в квартирах с газовыми плитами может происходить утечка опасного для здоровья метана – об этом подробнее рассказала иммунолог Надежда Логина.

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