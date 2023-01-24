Врач: газовые плиты выделяют вредный для здоровья диоксид азота
Кардиолог Юлия Фокина: эксплуатация газовой плиты в квартире способствует выделению вредного для дыхательной системы диоксида азота.
Кардиолог Фокина поделилась профессиональны мнением после того, как издание Bloomberg опубликовало данные о негативной воздействии газовых плит на здоровье людей. Немецкие исследователи пришли к выводу, что их использование загрязняет воздух и содействует развитию астмы, других нарушений здоровья.
В интервью «Известиям» врач Юлия Фокина отметила, что применение газовой плиты может вредить работе органов дыхательной системы из-за выделения нежелательных веществ – например, из-за диоксида азота.
«Диоксид азота и другие побочные продукты горения, образующиеся в процессе приготовления пищи на газовой плите, являются раздражителями для дыхательных путей», - сказала кардиолог.
Фокина уточнила: чем больше диоксида азота скапливается в воздухе, тем более значительным становится риск появления астмы в детском возрасте. Если взрослый человек-астматик будет находиться в помещении, где используется газовая плита, негативные симптомы его состояния скорей всего усугубятся.
Кроме того, некоторые вещества, испускаемые такой плитой в виде летучих органических соединений (ЛОС) могут вести к развитию рака.
«Даже при неработающих плитах часто наблюдаются утечки газа, прежде всего метана», - констатировала медик.
Врач добавила, что по возможности в квартире лучше не пользоваться газовой плитой, а при ее наличии нужно внимательно следить за оборудованием, устанавливать вытяжки, а также регулярно проветривать жилище.
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Юлия Фокина
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог
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