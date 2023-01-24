Врач: газовые плиты выделяют вредный для здоровья диоксид азота

«Диоксид азота и другие побочные продукты горения, образующиеся в процессе приготовления пищи на газовой плите, являются раздражителями для дыхательных путей», - сказала кардиолог.

Кардиолог Фокина поделилась профессиональны мнением после того, как издание Bloomberg опубликовало данные о негативной воздействии газовых плит на здоровье людей. Немецкие исследователи пришли к выводу, что их использование загрязняет воздух и содействует развитию астмы, других нарушений здоровья.В интервью «Известиям» врач Юлия Фокина отметила , что применение газовой плиты может вредить работе органов дыхательной системы из-за выделения нежелательных веществ – например, из-за диоксида азота.Фокина уточнила: чем больше диоксида азота скапливается в воздухе, тем более значительным становится риск появления астмы в детском возрасте. Если взрослый человек-астматик будет находиться в помещении, где используется газовая плита, негативные симптомы его состояния скорей всего усугубятся.Кроме того, некоторые вещества, испускаемые такой плитой в виде летучих органических соединений (ЛОС) могут вести к развитию рака.«Даже при неработающих плитах часто наблюдаются утечки газа, прежде всего метана», - констатировала медик.Врач добавила, что по возможности в квартире лучше не пользоваться газовой плитой, а при ее наличии нужно внимательно следить за оборудованием, устанавливать вытяжки, а также регулярно проветривать жилище.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для организма может быть токсичным такое лекарство как парацетамол.

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