Газовая плита в квартире может вызывать проблемы со здоровьем

«Метан может вызывать воспалительные процессы, а также способствовать аллергизации, формируя аллергию на бытовых клещей, домашних животных, плесень», - сообщила медик.

«Большое количество метана может запустить процесс развития астмы. А у тех людей, кто уже страдает этим заболеванием, могут участиться приступы», - предупредила Надежда Логина.

Врач предупредила в интервью о негативном влиянии газовой плиты, работающей в квартире, на здоровье живущих там людей. Логина отметила, что такие плиты выделяют метан, который способен ухудшать функции органов дыхания, провоцировать возникновение аллергии.В то же время, беседуя с «Вечерней Москвой», специалист уточнила : названные риски соотносятся, прежде всего, с высокой концентрацией газа в помещении. Это может происходить, например, когда плита устанавливается в квартире с ошибками и возникает утечка газа. Вдобавок содержание метана может повышаться из-за плохой вентиляции, недостаточного проветривания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно употреблять в пищу давно хранящиеся в холодильнике продукты.

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