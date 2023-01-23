Газовая плита в квартире может вызывать проблемы со здоровьем
Иммунолог Надежда Логина: выделяемый газовой плитой метан, способствует развитию астмы, других проблем.
Врач предупредила в интервью о негативном влиянии газовой плиты, работающей в квартире, на здоровье живущих там людей. Логина отметила, что такие плиты выделяют метан, который способен ухудшать функции органов дыхания, провоцировать возникновение аллергии.
«Метан может вызывать воспалительные процессы, а также способствовать аллергизации, формируя аллергию на бытовых клещей, домашних животных, плесень», - сообщила медик.
В то же время, беседуя с «Вечерней Москвой», специалист уточнила: названные риски соотносятся, прежде всего, с высокой концентрацией газа в помещении. Это может происходить, например, когда плита устанавливается в квартире с ошибками и возникает утечка газа. Вдобавок содержание метана может повышаться из-за плохой вентиляции, недостаточного проветривания.
«Большое количество метана может запустить процесс развития астмы. А у тех людей, кто уже страдает этим заболеванием, могут участиться приступы», - предупредила Надежда Логина.
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Надежда Логина
Здоровье
врач аллерголог-иммунолог
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