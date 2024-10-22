Врач Кривченков: помидоры могут быть вредны из-за риска аутоиммунных процессов

«Помидоры могут стимулировать аутоиммунные процессы в организме человека. Например, аутоиммунный тиреоидит», - рассказал специалист «Ленте.ру».

Терапевт Кривченков затронул тему возможного вреда продуктов, считающихся полезными. Одним из таких продуктов, по словам врача, являются помидоры. Кривченков отметил, что они могут быть вредны организму из-за связанного с ними риска аутоиммунных процессов.Говоря о других рисках для здоровья и самочувствия, которые могут возникать вследствие употребления помидоров, врач Кривченков упомянул про присутствующий соланин – вещество, являющееся потенциальным токсином. Также эти овощи могут содержать щавелевую кислоту, опасную для людей с мочекаменной болезнью.До этого врач-диетолог Ольга Лушникова тоже обращала внимание на то, что помидоры могут быть вредны для многих людей – продукт содержит вещества, способные вызывать нежелательные реакции со стороны организма, в частности, проблемы с кишечником, пищеварением, кожей. У некоторых после употребления помидоров могут проявиться тяжелые аллергические реакции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными была определена сокращающая жизнь еда , которая влияет на человеческий организм разрушительнее сахара и жирного мяса.

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