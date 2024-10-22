Врач Кривченков: помидоры могут быть вредны из-за риска аутоиммунных процессов
Врач Олег Кривченков: помидоры могут обладать вредными для человека свойствами: например, они стимулируют развитие аутоиммунных процессов.
Терапевт Кривченков затронул тему возможного вреда продуктов, считающихся полезными. Одним из таких продуктов, по словам врача, являются помидоры. Кривченков отметил, что они могут быть вредны организму из-за связанного с ними риска аутоиммунных процессов.
«Помидоры могут стимулировать аутоиммунные процессы в организме человека. Например, аутоиммунный тиреоидит», - рассказал специалист «Ленте.ру».
Говоря о других рисках для здоровья и самочувствия, которые могут возникать вследствие употребления помидоров, врач Кривченков упомянул про присутствующий соланин – вещество, являющееся потенциальным токсином. Также эти овощи могут содержать щавелевую кислоту, опасную для людей с мочекаменной болезнью.
До этого врач-диетолог Ольга Лушникова тоже обращала внимание на то, что помидоры могут быть вредны для многих людей – продукт содержит вещества, способные вызывать нежелательные реакции со стороны организма, в частности, проблемы с кишечником, пищеварением, кожей. У некоторых после употребления помидоров могут проявиться тяжелые аллергические реакции.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными была определена сокращающая жизнь еда, которая влияет на человеческий организм разрушительнее сахара и жирного мяса.
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Олег Кривченков
Здоровье
терапевт, диетолог, консультант по коррекции веса и пищевого поведения
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