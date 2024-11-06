Инфаркт или остановка сердца: врач назвал опасные для жизни показатели пульса

«Опасным для жизни считается пульс ниже 45 и выше 130 ударов в минуту», - уточнил медик.

Неприятное давление за грудиной;

Сильное сердцебиение;

Потливость;

Усталость, слабость, невозможность стоять на ногах.

Спутанность сознания, прострация;

Головокружение;

Быстро возникающая утомляемость во время нагрузок;

Постоянное ощущение усталости;

Одышка.

Пульс – это отражатель частоты сердечных сокращений. Врач Кондрахин назвал опасные для жизни показатели пульса в комментарии «Москве 24».Кондрахин объяснил, что слишком высокий пульс означает излишне быстрое сокращение сердечной мышцы – в этом случае сердце не заполняется кровью, и ему грозит инфаркт.Симптомы слишком высокого пульса:Чересчур высокий пульс может указывать на нарушения в сердечно-сосудистой, гормональной системах организма.Что важно помнить: пульс может повышаться под влиянием внешних факторов, но он обычно самостоятельно нормализуется. Если через 15-20 минут этого не происходит и пульс по-прежнему остается высоким, следует вызывать скорую помощь.Одна из самых опасных ситуаций – повышение пульса в состоянии покоя, отдыха.Такой пульс отражает крайне редкое сокращение сердца, из-за которого кровь не переносится нормально по телу, и органы перестают нормально функционировать. Человек ощущает оглушенное состояние, у него может произойти остановка сердца.Симптомы очень низкого пульса:Причиной слишком редкого пульса может быть переутомление, бессонница, гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы), воспалительные процессы, а также мерцательная аритмия.По словам Андрея Кондрахина нормальным считается показатель от 55 до 80 ударов в минуту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях не стоит бояться пульса «под сотню»

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