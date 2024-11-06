Инфаркт или остановка сердца: врач назвал опасные для жизни показатели пульса

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измерение пульса

Некоторые показатели пульса говорят о риске опасных для жизни состояний, сообщил врач Андрей Кондрахин.

Пульс – это отражатель частоты сердечных сокращений. Врач Кондрахин назвал опасные для жизни показатели пульса в комментарии «Москве 24».

«Опасным для жизни считается пульс ниже 45 и выше 130 ударов в минуту», - уточнил медик.

Чем опасен высокий пульс. Кондрахин объяснил, что слишком высокий пульс означает излишне быстрое сокращение сердечной мышцы – в этом случае сердце не заполняется кровью, и ему грозит инфаркт.

Симптомы слишком высокого пульса:
  • Неприятное давление за грудиной;
  • Сильное сердцебиение;
  • Потливость;
  • Усталость, слабость, невозможность стоять на ногах.
Чересчур высокий пульс может указывать на нарушения в сердечно-сосудистой, гормональной системах организма.

Что важно помнить: пульс может повышаться под влиянием внешних факторов, но он обычно самостоятельно нормализуется. Если через 15-20 минут этого не происходит и пульс по-прежнему остается высоким, следует вызывать скорую помощь.

Одна из самых опасных ситуаций – повышение пульса в состоянии покоя, отдыха.

Чем опасен низкий пульс. Такой пульс отражает крайне редкое сокращение сердца, из-за которого кровь не переносится нормально по телу, и органы перестают нормально функционировать. Человек ощущает оглушенное состояние, у него может произойти остановка сердца.

Симптомы очень низкого пульса:
  • Спутанность сознания, прострация;
  • Головокружение;
  • Быстро возникающая утомляемость во время нагрузок;
  • Постоянное ощущение усталости;
  • Одышка.
Причиной слишком редкого пульса может быть переутомление, бессонница, гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы), воспалительные процессы, а также мерцательная аритмия.

Каким должен быть пульс в норме. По словам Андрея Кондрахина нормальным считается показатель от 55 до 80 ударов в минуту.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях не стоит бояться пульса «под сотню».

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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Теги : пульс, опасность для человека, Андрей Кондрахин
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