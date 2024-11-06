Инфаркт или остановка сердца: врач назвал опасные для жизни показатели пульса
Некоторые показатели пульса говорят о риске опасных для жизни состояний, сообщил врач Андрей Кондрахин.
Пульс – это отражатель частоты сердечных сокращений. Врач Кондрахин назвал опасные для жизни показатели пульса в комментарии «Москве 24».
«Опасным для жизни считается пульс ниже 45 и выше 130 ударов в минуту», - уточнил медик.
Чем опасен высокий пульс. Кондрахин объяснил, что слишком высокий пульс означает излишне быстрое сокращение сердечной мышцы – в этом случае сердце не заполняется кровью, и ему грозит инфаркт.
Симптомы слишком высокого пульса:
- Неприятное давление за грудиной;
- Сильное сердцебиение;
- Потливость;
- Усталость, слабость, невозможность стоять на ногах.
Что важно помнить: пульс может повышаться под влиянием внешних факторов, но он обычно самостоятельно нормализуется. Если через 15-20 минут этого не происходит и пульс по-прежнему остается высоким, следует вызывать скорую помощь.
Одна из самых опасных ситуаций – повышение пульса в состоянии покоя, отдыха.
Чем опасен низкий пульс. Такой пульс отражает крайне редкое сокращение сердца, из-за которого кровь не переносится нормально по телу, и органы перестают нормально функционировать. Человек ощущает оглушенное состояние, у него может произойти остановка сердца.
Симптомы очень низкого пульса:
- Спутанность сознания, прострация;
- Головокружение;
- Быстро возникающая утомляемость во время нагрузок;
- Постоянное ощущение усталости;
- Одышка.
Каким должен быть пульс в норме. По словам Андрея Кондрахина нормальным считается показатель от 55 до 80 ударов в минуту.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях не стоит бояться пульса «под сотню».
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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