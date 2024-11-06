Врач Кабаненко: лень улучшает защиту от опасных болезней из-за стресса

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лень

Лень может быть полезна для уменьшения стресса и снижения риска связанных с ним болезней – например, сердечно-сосудистых.

Врач-терапевт Екатерина Кабаненко констатировала: возникающая у человека лень – это не всегда плохо. Медик объяснила: если иногда идти на поводу у лени и позволять себе отдыхать от текущих дел, то организм получает разрядку, а его стрессоустойчивость улучшается. Это происходит благодаря тому, что во время отдыха у людей понижается концентрация стрессовых гормонов, кортизола и адреналина.

Кабаненко добавила, что лень таким образом повышает защиту организма от возникновения опасных болезней из-за стресса.

«Когда люди много трудятся и постоянно спешат, их организм постоянно вырабатывает гормоны стресса, провоцирующие развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», - напомнила медик в комментарии «Доктору 24».

Также, заметила Кабаненко, лениться иногда полезно для сохранения крепкой психики. При постоянных делах, нагрузках и работе человек становится подверженным тревожности, паническим атакам и выгоранию. Моменты безделья становятся профилактикой таких нарушений. Покой и отдых, свойственные лени, помогают мозгу «перезарядится», что, в свою очередь, позитивно сказывается на когнитивных способностях и психоэмоциональном состоянии.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пасьянс в качестве хобби полезен для сохранения хорошего здоровья мозга.

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Екатерина Кабаненко
Екатерина Кабаненко
Здоровье
врач-терапевт ЦКБ Управления делами Президента РФ
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Теги : лень, польза для здоровья, Екатерина Кабаненко