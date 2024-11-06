Пасьянс и судоку продлевают молодость мозга
Игры, требующие от человека использовать интеллект, продлевают молодость мозга и вместе с ней – человеческую жизнь.
Пасьянс относится к числу игр, способных замедлять старение головного мозга, – об этом рассказала доктор медицинских наук Зухра Павлова. Медик сообщила, что пристрастие к таким интеллектуальным играм является отличной тренировкой когнитивных функций, защищающей людей от возрастного упадка мозговой активности.
«Чем чаще человек интеллектуально нагружает мозг, тем выше скорость реакции, лучше координация, внимательность, запоминание, способность к вычислениям. Людям старше 60 лет полезно играть хотя бы три раза в неделю, чтобы ощутить эффект», - поделилась Павлова в своем Telegram-канале.
По словам врача, учеными было замечено, что люди, увлекающиеся такими играми, демонстрируют не только хорошие мыслительные способности в солидном возрасте, но и социальную активность – еще одно важное условие для продления молодости мозга. Социальная активность, подразумевающая готовность человека общаться с другими людьми, играет важную роль в профилактике деменции, подчеркнула Зухра Павлова.
Медик добавила, что эти выводы были сделаны китайскими исследователями, наблюдавшими за людьми, игравшими в маджонг (интеллектуальная игра, популярная в Китае). Эксперт убеждена, что то же самое относится к пасьянсу, кроссвордам, судоку, шахматам, шашкам, тетрису – они так же действенно помогают улучшать характеристики памяти, внимания и логического мышления, тем самым продлевая молодость мозга, от которой зависит и общая моложавость человека.
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Зухра Павлова
Здоровье
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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