Пасьянс и судоку продлевают молодость мозга

«Чем чаще человек интеллектуально нагружает мозг, тем выше скорость реакции, лучше координация, внимательность, запоминание, способность к вычислениям. Людям старше 60 лет полезно играть хотя бы три раза в неделю, чтобы ощутить эффект», - поделилась Павлова в своем Telegram-канале.

Пасьянс относится к числу игр, способных замедлять старение головного мозга, – об этом рассказала доктор медицинских наук Зухра Павлова. Медик сообщила, что пристрастие к таким интеллектуальным играм является отличной тренировкой когнитивных функций, защищающей людей от возрастного упадка мозговой активности.По словам врача, учеными было замечено, что люди, увлекающиеся такими играми, демонстрируют не только хорошие мыслительные способности в солидном возрасте, но и социальную активность – еще одно важное условие для продления молодости мозга. Социальная активность, подразумевающая готовность человека общаться с другими людьми, играет важную роль в профилактике деменции, подчеркнула Зухра Павлова.Медик добавила, что эти выводы были сделаны китайскими исследователями, наблюдавшими за людьми, игравшими в маджонг (интеллектуальная игра, популярная в Китае). Эксперт убеждена, что то же самое относится к пасьянсу, кроссвордам, судоку, шахматам, шашкам, тетрису – они так же действенно помогают улучшать характеристики памяти, внимания и логического мышления, тем самым продлевая молодость мозга, от которой зависит и общая моложавость человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что улучшать состояние сердечно-сосудистой системы помогает употребление изюма

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