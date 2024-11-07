«Повышенное слюноотделение и кашель»: онколог Романов назвал неочевидные признаки рака пищевода

«Главный признак рака пищевода — это нарушение процесса прохождения по нему пищи, практически не бывает его случаев без таких трудностей. Однако у этого заболевания есть и менее очевидные признаки», - констатировал медик.

Повышенное слюноотделение;

Ощущение дискомфорта или боли в грудной клетке;

Икота;

Кашель;

Изменение голоса;

Бледная кожа;

Сильная утомляемость.

Врачи нередко отмечают, что злокачественные опухоли, возникающие организме, могут вызывать симптомы, которые не ассоциируются с онкологическими недугами. Онколог Денис Романов констатировал: такое заболевание как рак пищевода тоже может сопровождаться неочевидными проявлениями.Прежде всего, подчеркнул врач, людей должны настораживать трудности, возникающие при проглатывании пищи.Онколог Романов назвал неочевидные признаки рака пищевода в комментарии «Ленте.ру», пояснив, что они возникают, когда появившаяся опухоль растет не в просвет пищевода, а вглубь его стенки и жировой клетчатки, окружающей орган.При этом, по словам онколога, можно заметить следующие не характерные для данного заболевания симптомы:Романов обратил внимание на то, что появление заметных симптомов в случаях рака обычно говорит, что опухоль развивается давно и стала достаточно крупной. Для более раннего выявления образования необходимы профилактические проверки, более эффективного способа своевременно обнаружить рак на стадии, подающейся лечению, – не существует. Врач посоветовал россиянам выполнять обследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью камеры раз в несколько лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомы рака ротовой полости можно заметить во время чистки зубов

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