«Повышенное слюноотделение и кашель»: онколог Романов назвал неочевидные признаки рака пищевода
При развитии рака пищевода могут возникать неочевидные признаки, свойственные другим нарушениям.
Врачи нередко отмечают, что злокачественные опухоли, возникающие организме, могут вызывать симптомы, которые не ассоциируются с онкологическими недугами. Онколог Денис Романов констатировал: такое заболевание как рак пищевода тоже может сопровождаться неочевидными проявлениями.
Прежде всего, подчеркнул врач, людей должны настораживать трудности, возникающие при проглатывании пищи.
«Главный признак рака пищевода — это нарушение процесса прохождения по нему пищи, практически не бывает его случаев без таких трудностей. Однако у этого заболевания есть и менее очевидные признаки», - констатировал медик.
Онколог Романов назвал неочевидные признаки рака пищевода в комментарии «Ленте.ру», пояснив, что они возникают, когда появившаяся опухоль растет не в просвет пищевода, а вглубь его стенки и жировой клетчатки, окружающей орган.
При этом, по словам онколога, можно заметить следующие не характерные для данного заболевания симптомы:
- Повышенное слюноотделение;
- Ощущение дискомфорта или боли в грудной клетке;
- Икота;
- Кашель;
- Изменение голоса;
- Бледная кожа;
- Сильная утомляемость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомы рака ротовой полости можно заметить во время чистки зубов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Денис Романов
Здоровье
онколог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий