«Повышенное слюноотделение и кашель»: онколог Романов назвал неочевидные признаки рака пищевода

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кашель

При развитии рака пищевода могут возникать неочевидные признаки, свойственные другим нарушениям.

Врачи нередко отмечают, что злокачественные опухоли, возникающие  организме, могут вызывать симптомы, которые не ассоциируются с онкологическими недугами. Онколог Денис Романов констатировал: такое заболевание как рак пищевода тоже может сопровождаться неочевидными проявлениями.

Прежде всего, подчеркнул врач, людей должны настораживать трудности, возникающие при проглатывании пищи.

«Главный признак рака пищевода — это нарушение процесса прохождения по нему пищи, практически не бывает его случаев без таких трудностей. Однако у этого заболевания есть и менее очевидные признаки», - констатировал медик.

Онколог Романов назвал неочевидные признаки рака пищевода в комментарии «Ленте.ру», пояснив, что они возникают, когда появившаяся опухоль растет не в просвет пищевода, а вглубь его стенки и жировой клетчатки, окружающей орган.
При этом, по словам онколога, можно заметить следующие не характерные для данного заболевания симптомы:
  • Повышенное слюноотделение;
  • Ощущение дискомфорта или боли в грудной клетке;
  • Икота;
  • Кашель;
  • Изменение голоса;
  • Бледная кожа;
  • Сильная утомляемость.
Романов обратил внимание на то, что появление заметных симптомов в случаях рака обычно говорит, что опухоль развивается давно и стала достаточно крупной. Для более раннего выявления образования необходимы профилактические проверки, более эффективного способа своевременно обнаружить рак на стадии, подающейся лечению, – не существует. Врач посоветовал россиянам выполнять обследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью камеры раз в несколько лет.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомы рака ротовой полости можно заметить во время чистки зубов.

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Денис Романов
Денис Романов
Здоровье
онколог, кандидат медицинских наук
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