«Риск инфаркта до 40 лет»: врач указала на тревожные симптомы проблем с сердцем

«До 10 процентов сердечных приступов происходит у людей младше 40 лет», - сказала медик в комментарии «Ленте.ру».

«Некоторые факторы риска могут развиваться скрытно. К примеру, высокие кровяное давление и холестерин часто бывают бессимптомными и на них не обращают внимания, но они приводят к повреждению артерий и сердечной мышцы», - предупредила врач.

Одышка;

Боли в груди;

Отечность;

Повышенная усталость, слабость;

Онемение рук или ног;

Эпизоды нерегулярного, учащенного сердцебиения.

Врач Екатерина Гергесова напомнила россиянам, что сегодня риску инфаркта подвергают не только пожилые люди – сердечные приступы все чаще возникают в возрасте до 40 летГергесова добавила, что «омоложению» инфарктов во многом способствуют вредные привычки – прежде всего те, что ведут к увеличению уровней сахара и холестерина в крови, появлению лишнего веса.Таким образом, подчеркнула специалист, посещать терапевта и проверять состояние сердца необходимо, даже если жалобы на самочувствие отсутствуют. Но когда организм подает сигналы о нарушениях в работе сердечной мышцы, их нельзя игнорировать.Говоря о возможном риске инфаркта до 40 лет, врач указала на тревожные симптомы проблем с сердцем.Замечая такие симптомы, нужно без промедления записываться на прием к врачу.Гергесова добавила, что во избежание проблем с сердцем в молодом возрасте, следует развивать стрессоустойчивость. Стресс, особенно длительный, является частой причиной сердечных патологий до 40 лет – он повышает артериальное давление и способствует воспалению сосудов.Ранее портал MedikForum.ru писал об «омоложении» проблем со здоровьем, вызванных нестабильным артериальным давлением – причины такой тенденции были озвучены кардиологом Науфалем Загидуллиным.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.