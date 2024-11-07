«Риск инфаркта до 40 лет»: врач указала на тревожные симптомы проблем с сердцем

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боль в груди у молодой женщины

Среди тревожных симптомов проблем с сердцем врачи выделяют одышку, отечность, дискомфорт в груди.

Врач Екатерина Гергесова напомнила россиянам, что сегодня риску инфаркта подвергают не только пожилые люди – сердечные приступы все чаще возникают в возрасте до 40 лет

«До 10 процентов сердечных приступов происходит у людей младше 40 лет», - сказала медик в комментарии «Ленте.ру».

Гергесова добавила, что «омоложению» инфарктов  во многом способствуют вредные привычки – прежде всего те, что ведут к увеличению уровней сахара и холестерина в крови, появлению лишнего веса.

«Некоторые факторы риска могут развиваться скрытно. К примеру, высокие кровяное давление и холестерин часто бывают бессимптомными и на них не обращают внимания, но они приводят к повреждению артерий и сердечной мышцы», - предупредила врач.

Таким образом, подчеркнула специалист, посещать терапевта и проверять состояние сердца необходимо, даже если жалобы на самочувствие отсутствуют. Но когда организм подает сигналы о нарушениях в работе сердечной мышцы, их нельзя игнорировать.

Говоря о возможном риске инфаркта до 40 лет,  врач указала на тревожные симптомы проблем с сердцем.
  • Одышка;
  • Боли в груди;
  • Отечность;
  • Повышенная усталость, слабость;
  • Онемение рук или ног;
  • Эпизоды нерегулярного, учащенного сердцебиения.
Замечая такие симптомы, нужно без промедления записываться на прием к врачу.

Гергесова добавила, что во избежание проблем с сердцем в молодом возрасте, следует развивать стрессоустойчивость. Стресс, особенно длительный, является частой причиной сердечных патологий до 40 лет – он повышает артериальное давление и способствует воспалению сосудов.

Ранее портал MedikForum.ru писал об «омоложении» проблем со здоровьем, вызванных нестабильным артериальным давлением – причины такой тенденции были озвучены кардиологом Науфалем Загидуллиным.

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Теги : причины инфарктов, признаки болезней сердца, Екатерина Гергесова