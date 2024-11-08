«Провокатор психических заболеваний»: нарколог указал на связь алкоголя с шизофренией

«Существуют теории о том, что алкоголизм может быть «пусковым механизмом» в развитии шизофрении и других психических заболеваний», - сказал по данному поводу медик.

Социальная изоляция, отказ от общения с близкими и родными;

Утрата интереса к вещам и занятиям, которые раньше вызывали интерес, приносили удовольствие;

Проблемы с гигиеной, безразличие к своему внешнему виду;

Увлечение мистицизмом, вера в потусторонние миры;

Непроизвольные бесконтрольные движения: слишком активная мимика, подергивание уголков рта, конечностей, необычное моргание;

Галлюцинации;

Бредовые мысли и навязчивые идеи (чаще всего, бред преследования);

Дезорганизация речи и мышления;

Необоснованный страх, повышенная тревожность;

Неадекватное поведение.

Алкоголь, употребляемый в больших количествах, может оказаться провокатором психических заболеваний. В частности, злоупотребление спиртным часто провоцирует развитие шизофрении – об этом предупредил психиатр-нарколог Виталий Холдин. В комментарии «Радио 1» специалист подчеркнул, что среди людей с алкоголизмом случаи заболевания шизофренией встречается в разы чаще, чем в среднем у населения.Холдин обратил внимание на то, что употребление алкоголя изменяет течение уже имеющейся шизофрении и различных неврозов – эти нарушения становятся более тяжелыми, а их лечение оказывается более сложным.Шизофрения представляет собой хроническое психическое расстройство, при котором у человека нарушается процесс мышления, становятся неадекватными эмоциональные реакции, искажается восприятие внешнего мира. Существуют разные типы шизофрении с разнообразными симптомами, которые обычно становятся более заметными в периоды обострений. В такие моменты у человека с этой психопатологией можно заметить поведенческие странности. Сами заболевшие не могут критически воспринимать свое состояние и осознавать наличие у себя патологии.Признаки шизофрении:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на состояние головного мозга крайне негативно влияют колебания сахара в крови

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