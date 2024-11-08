«Провокатор психических заболеваний»: нарколог указал на связь алкоголя с шизофренией

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женщина пьет вино

Существует связь алкоголя с шизофренией и другими психическими заболеваниями.

Алкоголь, употребляемый в больших количествах, может оказаться провокатором психических заболеваний. В частности, злоупотребление спиртным часто провоцирует развитие шизофрении – об этом предупредил психиатр-нарколог Виталий Холдин. В комментарии «Радио 1» специалист подчеркнул, что среди людей с алкоголизмом случаи заболевания шизофренией встречается в разы чаще, чем в среднем у населения.

«Существуют теории о том, что алкоголизм может быть «пусковым механизмом» в развитии шизофрении и других психических заболеваний», - сказал по данному поводу медик.

Холдин обратил внимание на то, что употребление алкоголя изменяет течение уже имеющейся шизофрении и различных неврозов – эти нарушения становятся более тяжелыми, а их лечение оказывается более сложным.

Шизофрения представляет собой хроническое психическое расстройство, при котором у человека нарушается процесс мышления, становятся неадекватными эмоциональные реакции, искажается восприятие внешнего мира. Существуют разные типы шизофрении с разнообразными симптомами, которые обычно становятся более заметными в периоды обострений. В такие моменты у человека с этой психопатологией можно заметить поведенческие странности. Сами заболевшие не могут критически воспринимать свое состояние и осознавать наличие у себя патологии.

Признаки шизофрении:
  • Социальная изоляция, отказ от общения с близкими и родными;
  • Утрата интереса к вещам и занятиям, которые раньше вызывали интерес, приносили удовольствие;
  • Проблемы с гигиеной, безразличие к своему внешнему виду;
  • Увлечение мистицизмом, вера в потусторонние миры;
  • Непроизвольные бесконтрольные движения: слишком активная мимика, подергивание уголков рта, конечностей, необычное моргание;
  • Галлюцинации;
  • Бредовые мысли и навязчивые идеи (чаще всего, бред преследования);
  • Дезорганизация речи и мышления;
  • Необоснованный страх, повышенная тревожность;
  • Неадекватное поведение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на состояние головного мозга крайне негативно влияют колебания сахара в крови.

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Виталий Холдин
Виталий Холдин
Здоровье
главный нештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области
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Теги : употребление алкоголя, шизофрения, Виталий Холдин
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