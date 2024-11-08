«Провокатор психических заболеваний»: нарколог указал на связь алкоголя с шизофренией
Существует связь алкоголя с шизофренией и другими психическими заболеваниями.
Алкоголь, употребляемый в больших количествах, может оказаться провокатором психических заболеваний. В частности, злоупотребление спиртным часто провоцирует развитие шизофрении – об этом предупредил психиатр-нарколог Виталий Холдин. В комментарии «Радио 1» специалист подчеркнул, что среди людей с алкоголизмом случаи заболевания шизофренией встречается в разы чаще, чем в среднем у населения.
«Существуют теории о том, что алкоголизм может быть «пусковым механизмом» в развитии шизофрении и других психических заболеваний», - сказал по данному поводу медик.
Холдин обратил внимание на то, что употребление алкоголя изменяет течение уже имеющейся шизофрении и различных неврозов – эти нарушения становятся более тяжелыми, а их лечение оказывается более сложным.
Шизофрения представляет собой хроническое психическое расстройство, при котором у человека нарушается процесс мышления, становятся неадекватными эмоциональные реакции, искажается восприятие внешнего мира. Существуют разные типы шизофрении с разнообразными симптомами, которые обычно становятся более заметными в периоды обострений. В такие моменты у человека с этой психопатологией можно заметить поведенческие странности. Сами заболевшие не могут критически воспринимать свое состояние и осознавать наличие у себя патологии.
Признаки шизофрении:
- Социальная изоляция, отказ от общения с близкими и родными;
- Утрата интереса к вещам и занятиям, которые раньше вызывали интерес, приносили удовольствие;
- Проблемы с гигиеной, безразличие к своему внешнему виду;
- Увлечение мистицизмом, вера в потусторонние миры;
- Непроизвольные бесконтрольные движения: слишком активная мимика, подергивание уголков рта, конечностей, необычное моргание;
- Галлюцинации;
- Бредовые мысли и навязчивые идеи (чаще всего, бред преследования);
- Дезорганизация речи и мышления;
- Необоснованный страх, повышенная тревожность;
- Неадекватное поведение.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Виталий Холдин
Здоровье
главный нештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области
Оставить комментарий