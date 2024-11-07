«Ускоряют старение»: врач объяснила, почему колебания сахара в крови опасны для мозга

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женщина держится за голову

Часто возникающие колебания сахара в крови ускоряют старение мозга и вредят умственным способностям.

О том, что колебания сахара в крови опасны для мозга, россиян предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова. Медик объяснила, почему для здоровья ЦНС важно поддерживать стабильно здоровый уровень сахара, в своем Telegram-канале.

Павлова напомнила, что головной мозг очень чувствителен к сахару или глюкозе. Повышенная концентрация сахара в крови негативно влияет на его состояние, равно как и его дефицит. Вот почему важно избегать колебаний – как слишком существенного повышения глюкозы (гипергликемия), так и ее снижения до критического уровня (гипогликемия). Учеными было обнаружено, что при высоком сахаре быстро растет объем бета-амилоида –  белкового вещества, из которого формируются бляшки, вызывающие гибель нейронов и развитие деменции.

В свою очередь, гипогликемия способствует ненужной стимуляции симпатической нервной системы и провоцирует дисфункцию центральной нервной системы. У человека в таком состоянии может «отключаться» сознание, возникнуть кома.

Часто возникающие колебания сахара в крови вредят мозгу, ускоряют его старение, помогают развиваться нейродегенеративным заболеваниям, подчеркнула Зухра Павлова.

«Правильное и сбалансированное питание способно нормализовать уровень сахара в крови и таким образом замедлить старение мозга», - заметила врач.

Специалист констатировала, что особенно эффективно помогает поддерживать стабильный сахар в крови питание по подобию средиземноморской диеты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такие хобби как раскладывание пасьянса или судоку способствуют продлению молодости мозга.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Здоровье
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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Теги : здоровье мозга, уровень сахара в крови, Зухра Павлова