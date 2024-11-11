«Может развиться в результате вирусных инфекций»: врач Мясников назвал неожиданную причину рака

825 Фото: https://www.freepik.com/free-photo/handsome-doctor-shaking-hand-with-patient_6052285.htm#fromView=search&page=1&position=6&uuid=ee651f42-b95b-4f93-bfd0-62f715278c32
врач и пациентка

Довольно большое количество случаев онкозаболеваний вызываются вирусными инфекциями, предупредил известный медик.

Врач и ведущий программ о здоровье Александр Мясников акцентировал внимание на имеющейся связи вирусных инфекций и злокачественных опухолей. Неожиданную причину рака он назвал на съемках передачи «О самом главном».

Доктор Мясников уточнил:

«17 процентов всех онкологических заболеваний — это результат инфекционных заболеваний, как правило, вирусных».

Какие виды рака могут возникать вследствие перенесенных инфекций? По словам врача, к ним относится рак шейки матки – его провокатором является ВПЧ, вирус папилломы человека.

«Рак шейки матки является вирусным онкологическим заболеванием в 100 процентах случаев», - сказал Александр Мясников.

Кроме того, последствием вирусных инфекций – конкретно  гепатитов С и В – может быть рак печени.

Также инфекционное происхождение может иметь рак головы и шеи – ключевым фактором его развития врач назвал вирус Эпштейна – Барр.

Мясников добавил, что приведенные им примеры рака – это далеко не все возможные онкозаболевания, которые вызываются процессами, возникающими в организме из-за вирусных инфекций. В частности, на появление рака может влиять воспаление, развивающееся как реакция организма после вторжения вируса. Воспаление способствует «поломкам» клеток и их мутациям, ведущим к образованию опухолей.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что разрушает здоровье печени сильнее употребления алкоголя.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
Читать MedikForum.ru в
Врач Мясников назвал способ предотвратить сразу несколько видов рака
Врач Мясников назвал основные факторы развития рака
Мясников объяснил, сколько женщин и мужчин могут заболеть раком
Теги : причины рака, инфекции, Александр Мясников