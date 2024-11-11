«Может развиться в результате вирусных инфекций»: врач Мясников назвал неожиданную причину рака

«17 процентов всех онкологических заболеваний — это результат инфекционных заболеваний, как правило, вирусных».

«Рак шейки матки является вирусным онкологическим заболеванием в 100 процентах случаев», - сказал Александр Мясников.

Врач и ведущий программ о здоровье Александр Мясников акцентировал внимание на имеющейся связи вирусных инфекций и злокачественных опухолей. Неожиданную причину рака он назвал на съемках передачи «О самом главном».Доктор Мясников уточнил:По словам врача, к ним относится рак шейки матки – его провокатором является ВПЧ, вирус папилломы человека.Кроме того, последствием вирусных инфекций – конкретно гепатитов С и В – может быть рак печени.Также инфекционное происхождение может иметь рак головы и шеи – ключевым фактором его развития врач назвал вирус Эпштейна – Барр.Мясников добавил, что приведенные им примеры рака – это далеко не все возможные онкозаболевания, которые вызываются процессами, возникающими в организме из-за вирусных инфекций. В частности, на появление рака может влиять воспаление, развивающееся как реакция организма после вторжения вируса. Воспаление способствует «поломкам» клеток и их мутациям, ведущим к образованию опухолей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что разрушает здоровье печени сильнее употребления алкоголя.

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