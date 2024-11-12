«Сокращают жизнь»: диетолог назвала сладости среди вызывающих атеросклероз продуктов

151 Фото: https://unsplash.com/photos/baked-cupcake-S2jw81lfrG0
пирожные

Употребление сладостей может сокращать людям жизнь, предупредила врач-диетолог.

Диетолог Соломатина рассказала о продуктах, которые сокращают жизнь, вызывая атеросклероз. Среди продуктов, сокращающих жизнь, диетолог Елена Соломатина назвала по-особому опасными сладости. По словам эксперта, всевозможные готовые десерты, джемы, варенье, выпечка относятся к продуктам с высоким гликемическим индексом. Употребление таких продуктов сразу очень резко повышает уровень глюкозы в крови – это означает, что в организм вырабатывается большое количество энергии. В таких обстоятельствах выбрасывается много инсулина и происходит интенсивное жироотложение.

Врач Соломатина обратила внимание на то, что когда  количество жира в организме становится слишком большим, возникает риск развития атеросклероза. При этой сосудистой патологии стенки сосудов подвергаются воспалению, и на них образуются отложения из холестериновых бляшек. Такие бляшки, накапливаясь, нарушают нормальную циркуляцию крови в сосудах, что нарушает кровоснабжение важнейших органов, включая сердце и мозг.

Увлеченность сладким, ведущая к развитию атеросклероза, сокращает жизнь, помогая возникать таким опасным патологиям как инфаркты и инсульты, предупредила Соломатина.

Также диетолог назвала другие опасные в этом плане продукты.

«Сладости, мучное и пиво сокращают годы жизни. От частого употребления этих продуктов развивается атеросклероз», -   предупредила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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