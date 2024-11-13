«Дышать медленно и глубоко»: врач дала советы о быстрой помощи при упавшем давлении

«Если снижение давления некритичное, но проявляется неприятными симптомами, можно попытаться самостоятельно привести тонус сосудов в норму, выровняв уровень давления и улучшив самочувствие», - отметила кардиолог в разговоре с порталом «Доктор Питер».

Лечь на спину и приподнять ноги, чтобы они находились выше головы;

Освободится от сдавливающих деталей одежды, аксессуаров;

Приложить к голове холодный компресс;

Проветрить помещение, открыть окно;

Выпить один или два стакана воды комнатной температуры;

Выпить чашку крепкого сладкого чая или кофе;

Съесть что-то соленое;

Дышать медленно и глубоко.

«Старайтесь дышать медленно и глубоко — это позволит унять тревогу и стабилизировать состояние. Также важно не совершать резких движений, даже когда приступ начнет отступать», - добавила эксперт.

Врач Байдина дала советы о быстрой помощи при упавшем давлении.Врач констатировала, что в случаях резкого понижения давления может возникать гипоксия мозга, при которой головной мозг не получает нужного количества кислорода. Это состояние опасно своими последствиями, подчеркнула Валентина Байдина .Медик уточнила, какую первую помощь можно быстро оказать при упавшем давлении. По словам Байдиой, в такой ситуации важно не паниковать, успокоиться и действовать четко.Варианты быстрой помощи:Байдина напомнила, что пониженное давление может быть отдельным заболеванием, но также может говорить об имеющихся болезнях. Падения давления характерны для людей с заболеваниями щитовидной железы, дыхательной и пищеварительной систем (например, могут возникать при панкреатите, воспалении поджелудочной железы).Кардиолог заявила, что при значительном ухудшении самочувствия на фоне упавшего давления лучше вызвать скорую помощь. Если случаи снижения АД участились или стали повторяться, нужно записаться на прием к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частые эпизоды слабости могут оказаться одним из симптомов железодефицитной анемии

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.